Uzbekistán pierde su oportunidad en la última jornada contra la RD Congo

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Uzbekistán pierde su oportunidad en la última jornada contra la RD Congo

La selección nacional de Uzbekistán cayó 1-3 ante la República Democrática del Congo en la tercera jornada del grupo K de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. Eldor Shomurodov anotó el único gol de Uzbekistán en el encuentro disputado en el estadio de Atlanta.

Shomurodov abrió el marcador en el minuto 10, poniendo adelante a nuestra selección. Sin embargo, la RD Congo cambió la situación en la segunda parte. Yoane Vissa empató en el minuto 68 y Ibrahim Mbate puso en ventaja a su equipo en el minuto 76. En el minuto 90+1, Vissa marcó su segundo gol para sellar el resultado final.

La RD Congo dominó las estadísticas del encuentro. El equipo africano lanzó 19 disparos, de los cuales cuatro fueron a puerta. Uzbekistán realizó tres disparos, con uno solo dirigido a portería.

La posesión del balón fue del 58 % para la RD Congo y del 42 % para Uzbekistán. Los futbolistas congoleños realizaron 473 pases con una precisión del 86 %. Uzbekistán completó 350 pases con una precisión del 76 %.

El número de infracciones fue mayor para Uzbekistán. Nuestra selección cometió 15 faltas, mientras que la RD Congo cometió 6. Los jugadores congoleños recibieron tres tarjetas amarillas y Uzbekistán dos. No hubo tarjetas rojas.

En cuanto a los saques de esquina, Uzbekistán fue superior con un 4-2. Hubo tres fueras de juego para la RD Congo y uno para Uzbekistán.

Al finalizar la fase de grupos, Uzbekistán quedó en cuarto lugar sin puntos tras perder sus tres partidos. La RD Congo terminó tercera con cuatro puntos. Colombia quedó primera con siete puntos y Portugal segunda con cinco puntos.

Dos futbolistas vestidos de rojo celebran el gol, mientras que un jugador vestido de blanco muestra decepción.Los futbolistas celebran con alegría un gol en medio de un estadio lleno.
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Nodirbek Razzokov
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