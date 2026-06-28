¿Cómo fueron calificados los futbolistas de Uzbekistán contra la RD Congo?

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¿Cómo fueron calificados los futbolistas de Uzbekistán contra la RD Congo?

Se han dado a conocer las calificaciones de los jugadores de la selección nacional de Uzbekistán tras el encuentro contra la República Democrática del Congo. Según el ranking, el capitán Eldor Shomurodov obtuvo la nota más alta de Uzbekistán.

Shomurodov, autor del único gol de Uzbekistán, recibió un 7,0. El desempeño de Azizbek Mozgovoy fue evaluado con un 6,9, mientras que Sherzod Nasrullayev y Otabek Shukurov obtuvieron un 6,7.

Calificaciones de los titulares:

• Eldor Shomurodov — 7,0
• Azizbek Mozgovoy — 6,9
• Sherzod Nasrullayev — 6,7
• Otabek Shukurov — 6,7
• Abbosbek Fayzullayev — 6,6
• Jasurbek Hamdamov — 6,5
• Rustam Ashurmatov — 6,5
• Xojiakbar Alijonov — 6,4
• Javohir O‘rozov — 6,3
• Abduvohid Ne’matov — 5,9
• Abduqodir Husanov — 5,8

Entre los suplentes, Azizjon G‘aniyev e Igor Sergeyev recibieron un 6,5. Jamshid Iskandarov fue calificado con 6,3, y Odiljon Hamrobekov y Oston O‘runov con 6,2.

Shomurodov fue el único jugador del equipo en alcanzar la marca de 7 puntos. La calificación más baja fue para Abduqodir Husanov.

UzbekistánRD CongoEldor ShomurodovAzizbek MozgovoyAbduqodir Husanov
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