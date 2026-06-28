Minuto a minuto: Colombia vs Portugal

Las selecciones nacionales de Colombia y Portugal se enfrentan en la tercera jornada del grupo K de la Copa del Mundo 2026. En el minuto 42 del encuentro disputado en el estadio de Miami Gardens, el marcador es de 0-0.

En la primera parte, ambos equipos muestran un juego ofensivo. Colombia ha lanzado 9 remates a portería, uno de ellos al arco. Portugal ha realizado 8 disparos, con dos a puerta.

Colombia tiene la ventaja en la posesión con un 54 %, mientras que Portugal registra un 46 %. Colombia ha completado 204 pases con una precisión del 89 %, y Portugal ha dado 186 pases con una precisión del 94 %.

Hasta el momento no se han mostrado tarjetas. Colombia ha cometido dos faltas y Portugal tres. El marcador de fueras de juego es de 2-1 y Colombia lidera 1-0 en saques de esquina.

Según la tabla en vivo, Colombia lidera el grupo con 7 puntos. Portugal tiene 5, Uzbekistán 3 y la República Democrática del Congo 1 punto.

Cubriremos en directo en nuestro sitio los goles, situaciones de peligro, cambios y decisiones arbitrales.

Transmisión en vivo