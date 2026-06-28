La « respuesta » tardía de Uzbekistán a Corea del Sur e Irán

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La « respuesta » tardía de Uzbekistán a Corea del Sur e Irán

En las eliminatorias del Mundial, Uzbekistán ha dependido varias veces de los resultados de otros equipos. En la última jornada de las eliminatorias de 2014, si Corea del Sur vencía a Irán en casa, Uzbekistán se habría clasificado para la Copa del Mundo. Sin embargo, los coreanos perdieron 0-1 y se clasificaron junto a Irán. La esperanza de Uzbekistán se apagó aquel día, escribe el canal «Fútbol con Aslanov» canal de Telegram.

Una situación similar ocurrió en las eliminatorias para el Mundial 2018. Uzbekistán empató con Corea del Sur en la última jornada. Para llegar al play-off, Irán debía vencer a Siria en casa. Pero el encuentro terminó 2-2 y Uzbekistán volvió a perder la oportunidad.

En las eliminatorias para el Mundial 2026, la situación se invirtió. Esta vez, Irán y Corea del Sur esperaban al menos un empate de Uzbekistán. Nuestra selección mantuvo el resultado deseado durante 70 minutos, pero concedió tres goles al final del partido.

El canal interpretó humorísticamente esta situación como una «venganza tardía». Mientras que durante años Uzbekistán dependió de los resultados ajenos, esta vez fueron los demás quienes tuvieron que esperar un resultado de Uzbekistán.

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Nodirbek Razzokov
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