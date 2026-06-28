Harbin Xinguang presenta un sistema láser compacto capaz de destruir drones en pocos segundos

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Harbin Xinguang presenta un sistema láser compacto capaz de destruir drones en pocos segundos

En el mundo de las tecnologías militares modernas, la lucha contra los drones se ha convertido en una de las principales prioridades. La empresa china Harbin Xinguang Optoelectronics ha presentado una solución revolucionaria: los sistemas láser portátiles de la serie Lijian, diseñados para ser utilizados personalmente por los soldados. Este dispositivo se diferencia radicalmente de los sistemas de defensa aérea tradicionales por su compacidad y alta eficiencia. Así lo informa Ixbt.com informa .

El aspecto más destacable del nuevo sistema láser es su peso. El dispositivo pesa solo 25 kg, lo que permite que un solo soldado lo transporte y lo ponga en estado de combate rápidamente. Según ixbt.com, el sistema es capaz de detectar y destruir objetivos que vuelan a baja altitud a una distancia de hasta 500 metros. Estas características son muy útiles en entornos urbanos o para proteger instalaciones estratégicas.

Indicadores de velocidad y eficiencia

El sistema Lijian dedica un tiempo sorprendentemente corto para fijar el objetivo y neutralizarlo por completo. Solo se necesitan 4 segundos para destruir los componentes principales de energía y control de un dron que se aproxima. Además, el tiempo de enfriamiento del sistema es inferior a 5 segundos. Esto significa que, teóricamente, un solo dispositivo puede eliminar hasta 10 objetivos diferentes a baja altitud en un minuto.

Si varios sistemas de este tipo se integran en una red única, su eficacia aumenta de forma exponencial. Los fabricantes afirman que este producto ya ha superado pruebas a gran escala y actualmente está desplegado en algunos aeródromos militares para tareas de defensa aérea a baja altitud. Esto demuestra que la tecnología no es solo un concepto, sino una unidad de combate lista para el uso.

Inteligencia artificial y control automatizado

Otra peculiaridad del sistema es su potencial intelectual. Gracias a un módulo de IA integrado, el dispositivo puede identificar objetivos de forma autónoma. También puede trabajar en coordinación con señales de estaciones de radar externas para rastrear y fijar automáticamente todos los drones que entren en la zona de tiro.

De este modo, el Lijian no es solo un arma láser común, sino un nodo terminal que puede conectarse a un sistema global de defensa aérea. Una vez que el radar detecta el objetivo, todo el proceso —desde la identificación hasta el apuntado— se realiza de forma autónoma. Al operador solo se le requiere confirmar la última etapa, es decir, el disparo.

Desde el punto de vista económico, esta tecnología también es muy atractiva. El precio de un conjunto se ha fijado en unos 2 millones de yuanes (alrededor de 300 000 dólares). A primera vista puede parecer caro, pero los costes de uso son mucho más bajos que los de los sistemas de misiles o antiaéreos tradicionales. Utilizar un láser en lugar de misiles costosos para destruir objetivos baratos como los drones permite ahorrar significativamente el presupuesto militar.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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