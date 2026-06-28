Mundial 2026: Harry Kane se convierte en el máximo goleador histórico de Inglaterra

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Mundial 2026: Harry Kane se convierte en el máximo goleador histórico de Inglaterra

El capitán y delantero de la selección nacional de Inglaterra, Harry Kane, ha escrito su nombre con letras de oro como el máximo goleador de su país en la historia de los Mundiales. Este resultado histórico se logró en el partido contra Panamá, correspondiente a la 3ª jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 que se celebra en Estados Unidos.

El gol del récord y el momento histórico

En el minuto 67 del encuentro, Harry Kane anotó frente a Panamá, ampliando la ventaja de su equipo a 2-0. Este gol fue el gol número 11 en la trayectoria del delantero de 31 años en las Copas del Mundo.

Como resultado, superó el récord que Gary Lineker mantuvo durante muchos años. El legendario exdelantero había logrado anotar un total de 10 goles con la selección inglesa en los Mundiales.

Las estadísticas excepcionales de Harry Kane con Inglaterra

Harry Kane defiende los colores de la selección nacional de Inglaterra desde 2015. Durante este tiempo, ha

  • disputado 117 partidos en el campo.

  • Con este resultado, ha consolidado su posición no solo en los Mundiales, sino también como el máximo goleador de la historia de la selección nacional del país.

Cabe recordar que Harry Kane ya había superado anteriormente el récord de Wayne Rooney como el jugador con más goles anotados con la selección inglesa. Este éxito en el Mundial demuestra una vez más su estatus de leyenda.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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