La RD Congo lidera la lucha por el pase a los play-offs

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La RD Congo lidera la lucha por el pase a los play-offs

La República Democrática del Congo ha ascendido al primer lugar en la clasificación de las selecciones que terminaron terceras en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

La RD Congo sumó cuatro puntos en tres partidos: una victoria, un empate y una derrota. El equipo anotó cuatro goles y recibió tres, con una diferencia de goles de +1.

Suecia, Ghana y Ecuador también sumaron cuatro puntos. Sin embargo, la RD Congo está por encima de ellos gracias a los criterios de desempate. Bosnia y Herzegovina y Paraguay también tienen cuatro puntos.

Actualmente, los seis primeros puestos de la clasificación otorgan el pase a los octavos de final. Al estar en primer lugar, la RD Congo mantiene sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Senegal es séptimo con tres puntos, Irán octavo y Corea del Sur noveno. Argelia ha sumado tres puntos en dos partidos y ocupa provisionalmente la décima posición.

La RD Congo lidera la lucha por el pase a los play-offs
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Nodirbek Razzokov
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