Cannavaro: «Los jugadores hicieron todo lo posible»

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Cannavaro: «Los jugadores hicieron todo lo posible»

El seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, evaluó el desempeño del equipo tras el encuentro contra la República Democrática del Congo.

Afirmó que Uzbekistán emplegó un gran esfuerzo en la primera parte. Aunque el equipo mostró un buen rendimiento físico, el rival también contaba con una preparación superior en ese aspecto.

«Sabíamos que sería difícil si no controlábamos el balón. Empezamos bien la primera parte y creamos varias oportunidades. En la segunda parte, empezamos a cometer errores y, como consecuencia, concedimos los goles», dijo Cannavaro.

El especialista italiano destacó que este Mundial ha sido una gran experiencia tanto para él como para los jugadores. En su opinión, los partidos del torneo darán una motivación adicional al equipo en el futuro.

Cannavaro también mencionó que mantuvo una comunicación constante con los jugadores. Admitió que sabía de antemano que no sería fácil jugar contra rivales fuertes en el grupo, aunque no ocultó su decepción por el resultado final.

«Cometimos errores. Pero no me quejo de los jugadores. Hicieron todo lo posible. Estoy orgulloso de ellos», afirmó el entrenador.

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