El camino de Portugal hacia la final
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• Dieciseisavos de final: Croacia
Se ha conocido el camino potencial de la selección de Portugal en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. El equipo se enfrentará a Croacia en los dieciseisavos de final.
Si Portugal supera esta etapa, se enfrentará a España en los octavos de final. En los cuartos de final, el rival podría ser Marruecos o Países Bajos.
Si Portugal llega a las semifinales, es probable que se enfrente a Francia o Alemania.
El camino potencial de Portugal en los playoffs:
• Dieciseisavos de final: Croacia
• Octavos de final: España
• Cuartos de final: Marruecos o Países Bajos
• Semifinal: Francia o Alemania
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