El camino de Portugal hacia la final

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El camino de Portugal hacia la final

Se ha conocido el camino potencial de la selección de Portugal en la fase de eliminación directa de la Copa del Mundo. El equipo se enfrentará a Croacia en los dieciseisavos de final.

Si Portugal supera esta etapa, se enfrentará a España en los octavos de final. En los cuartos de final, el rival podría ser Marruecos o Países Bajos.

Si Portugal llega a las semifinales, es probable que se enfrente a Francia o Alemania.

El camino potencial de Portugal en los playoffs:

• Dieciseisavos de final: Croacia
• Octavos de final: España
• Cuartos de final: Marruecos o Países Bajos
• Semifinal: Francia o Alemania

PortugalCroaciaEspañaMarruecosPaíses Bajos
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