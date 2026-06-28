En un partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo disputado en el majestuoso estadio de Miami, Estados Unidos, la selección de Portugal registró un empate sin goles ante Colombia. El encuentro llamó la atención del mundo del fútbol no solo por la lucha en el campo, sino también por el precio excesivo de las entradas. Según Goal.com, las entradas más baratas en el mercado secundario se vendieron por 2600 dólares, pero los aficionados no vieron el espectáculo esperado. Como informa Goal.com informa .

El encuentro entró en la historia del fútbol colombiano: los «Los Cafeteros» registraron su primer empate 0-0 en una fase final de la Copa del Mundo en sus 100 años de historia. Con este resultado, Portugal perdió prácticamente toda posibilidad de terminar primero en el Grupo K. Los pupilos de Roberto Martínez se mostraron muy lentos en ataque y desperdiciaron numerosas ocasiones claras.

Ineficacia ofensiva y fuera de juego de Cristiano Ronaldo

La primera parte fue de lucha igualada, aunque la posesión del balón fue ligeramente superior para los colombianos. La ocasión más peligrosa de Portugal llegó en el minuto 39: Bruno Fernandes disparó a puerta desde corta distancia, pero Camilo Vargas demostró su calidad para salvar a su equipo. Al inicio de la segunda parte, Portugal tuvo una oportunidad de oro para abrir el marcador.

Tras un error en la defensa colombiana, João Félix y Cristiano Ronaldo se encontraron en una situación de dos contra uno frente al portero. Sin embargo, el experimentado Cristiano Ronaldo se apresuró a esperar el pase y quedó en posición de fuera de juego. Esta situación reflejó claramente el estado general de la línea de ataque de Portugal esa noche: los líderes del equipo carecieron de entendimiento mutuo.

Diogo Costa, el héroe de Portugal

El tramo final del partido estuvo totalmente bajo el control de Colombia. Los sudamericanos realizaron 11 disparos a puerta en la segunda mitad. Un potente disparo de James Rodríguez desde larga distancia fue desviado por un defensa, y en el tiempo añadido, Davinson Sánchez marcó de cabeza, haciendo vibrar el estadio. Sin embargo, tras la intervención del VAR, el gol fue anulado por fuera de juego.

El portero Diogo Costa desempeñó un papel fundamental para evitar la derrota de Portugal. El guardameta de 26 años realizó 6 paradas clave durante el partido y fue nombrado el mejor jugador del encuentro. Si no hubiera sido por la actuación segura del portero, Portugal no solo habría perdido el liderato del grupo, sino que podría haber quedado igualado a puntos incluso con la RD del Congo.

Tras este empate, el equipo de Roberto Martínez avanzó a los play-offs como segundo de grupo. Sin embargo, la ineficacia ofensiva y el desorden defensivo del equipo están siendo duramente criticados por expertos y aficionados. Quedó claro que con un juego así será difícil llegar lejos en las siguientes etapas.