En un partido decisivo de la fase de grupos de la Copa del Mundo, la selección de Inglaterra logró una victoria convincente por 2-0 sobre Panamá. Este resultado asegura el liderato del grupo L para los pupilos de Thomas Tuchel. La estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, se convirtió en el protagonista del encuentro, captando la atención de los aficionados no solo por su habilidad, sino también por su entrega hacia el éxito colectivo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El centrocampista de 22 años estuvo en el centro de cada ataque peligroso de los ingleses durante el juego. Aunque fue difícil romper la defensa de Panamá en la primera parte, Jude Bellingham logró abrir el marcador en la segunda mitad tras un saque de esquina. Este fue su segundo gol en el torneo actual. Sin embargo, el futbolista destacó en una entrevista posterior al partido que estaba más feliz por la asistencia que por el gol.

Asistencia histórica y el récord de Harry Kane

El pase preciso de Jude Bellingham tuvo una importancia histórica para Harry Kane. El delantero del Bayern aprovechó la ocasión para anotar su gol número 11 en Copas del Mundo. Según informa Goal.com, con este gol, Harry Kane superó al legendario Gary Lineker para convertirse en el máximo goleador histórico de Inglaterra en Mundiales.

"Me alegró más la asistencia que el gol. Ayudar a un delantero del nivel de Harry Kane es un gran honor. Es un capitán leal y un verdadero líder, merece todos los logros", afirmó Jude Bellingham al finalizar el encuentro. La estrella del Real Madrid es reconocida actualmente como el jugador más consistente en las filas de Inglaterra.

Cambios tácticos y siguiente fase

Durante el descanso, Thomas Tuchel instruyó a sus jugadores a mantener la calma y aumentar ligeramente la velocidad ofensiva. A pesar de la defensa cerrada de Panamá, los ingleses tomaron el control total del ritmo en la segunda parte, lo que provocó el cansancio y los errores de la zaga rival.

Tras quedar primera en el grupo, Inglaterra se enfrentará ahora a la selección de RD Congo en los cuartos de final. Se prevé que este encuentro se dispute en Atlanta, Estados Unidos. Según Jude Bellingham, el objetivo principal del equipo es crecer paso a paso y mejorar la calidad en cada partido.

Actualmente, la selección de Inglaterra avanza hacia los play-offs como uno de los principales favoritos. El extraordinario tándem entre Harry Kane y Jude Bellingham ha llevado la capacidad ofensiva del equipo a un nuevo nivel. Aficionados y expertos esperan con gran interés los resultados de esta pareja en los próximos partidos.