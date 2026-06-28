Gigabyte presenta las tarjetas gráficas RTX 5080 Infinity por su 40 aniversario

Gigabyte, uno de los principales actores del mercado de tecnología informática, ha anunciado en el marco de su 40 aniversario los modelos Aorus GeForce RTX 5080 Infinity 16G y Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood 16G, pertenecientes a la nueva generación de procesadores gráficos. Estos dispositivos atraen la atención de los expertos del sector no solo por su alto rendimiento, sino también por su concepto de diseño único. Así lo informa Ixbt.com.

El diseño de la serie Infinity está inspirado en los motores de aviación, equipado con elementos circulares y sistemas de iluminación modernos. Según ixbt.com, mientras que la versión estándar está diseñada en un estilo ciber-deportivo oscuro, la variante Wood se distingue por un chasis plateado y detalles decorativos con textura de madera. Cabe señalar que el fabricante aclaró que no se trata de madera real, sino de una imitación de alta calidad.

Especificaciones técnicas y rendimiento

Ambas tarjetas gráficas se basan en la arquitectura NVIDIA Blackwell y están equipadas con 16 GB de memoria GDDR7 que funciona a través de un bus de 256 bit. Esto aumenta significativamente la velocidad de transferencia de datos en juegos y tareas gráficas complejas. La versión Wood viene con overclock de fábrica, elevando su frecuencia de los 2617 MHz base a 2805 MHz.

En cuanto al sistema de refrigeración, Gigabyte ha implementado su nueva tecnología Windforce Hyperburst. Su característica principal es la construcción Double Flow Through, donde los ventiladores izquierdo y derecho dirigen el aire frío directamente al módulo de refrigeración. Este enfoque permite mejorar el flujo de aire hasta en un 58 % en comparación con los sistemas tradicionales.

Soluciones innovadoras y Project Stealth

Otro aspecto importante de las nuevas tarjetas gráficas es la ventilación bidireccional del panel posterior. Esto no solo mejora la eficiencia de la refrigeración, sino que también sirve para reducir el nivel de ruido durante periodos de alta carga. Para los gamers y editores profesionales, este aspecto puede ser un factor clave para asegurar un funcionamiento estable a largo plazo.

Además, los dispositivos cuentan con soporte para la tecnología Project Stealth. Bajo este sistema, el conector de alimentación se ha trasladado a la parte posterior de la placa. Esta solución ayuda a ocultar los cables dentro de la caja del ordenador y hace que el interior de la unidad del sistema sea más estético.

Por el momento, no se ha proporcionado información precisa sobre el precio de venta al público de estos modelos de aniversario ni sobre su fecha de llegada al mercado, aunque los expertos suponen que se lanzarán en cantidades limitadas.