Mundial 2026. RD Congo — Uzbekistán 3:1 (vea los goles)

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Mundial 2026. RD Congo — Uzbekistán 3:1 (vea los goles)

Continúan los encuentros de la jornada 3 de la Copa del Mundo. Se disputaron los últimos partidos del grupo K.

Uzbekistán cayó ante la RD Congo y terminó en la última posición sin sumar puntos.

De este modo, los congoleños se clasificaron para la fase de eliminación directa junto a Portugal y Colombia.

Mundial 2026. Grupo K. Jornada 3
RD Congo — Uzbekistán 3:1
Goles: Mayele 78, Vissa 68 (pen), 90+1 (doblete) — Shomurodov 10.

República Democrática del CongoUzbekistánPortugalColombia
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Shuhrat Razzakov
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