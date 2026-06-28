Mundial 2026. RD Congo — Uzbekistán 3:1 (vea los goles)
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Mundial 2026. Grupo K. Jornada 3
Continúan los encuentros de la jornada 3 de la Copa del Mundo. Se disputaron los últimos partidos del grupo K.
Uzbekistán cayó ante la RD Congo y terminó en la última posición sin sumar puntos.
De este modo, los congoleños se clasificaron para la fase de eliminación directa junto a Portugal y Colombia.
Mundial 2026. Grupo K. Jornada 3
RD Congo — Uzbekistán 3:1
Goles: Mayele 78, Vissa 68 (pen), 90+1 (doblete) — Shomurodov 10.
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