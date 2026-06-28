Fayzullayev: «No es todo nuestro potencial, podemos jugar mejor»

·54·Deportes
Fayzullayev: «No es todo nuestro potencial, podemos jugar mejor»

El extremo de la selección nacional de Uzbekistán, Abbosbek Fayzullayev, compartió sus reflexiones tras la decepcionante participación en la Copa del Mundo. El jugador, autor del primer gol histórico de su país en el Mundial, no ocultó su insatisfacción por terminar el torneo sin sumar puntos.

« Jugar el Mundial no es suficiente »

Ante la pregunta sobre si se había cumplido el sueño de participar en la competición, Abbosbek respondió con firmeza:

« Jugamos la Copa del Mundo, pero eso no es suficiente. Quiero ganar. No lo logramos.

Ahora estoy muy cansado. Espero que nos clasifiquemos para el próximo Mundial y que allí consigamos victorias».

« No era toda nuestra fuerza »

Fayzullayev destacó que la verdadera fuerza del equipo es mucho mayor y que, a pesar de las derrotas, la plantilla posee un gran potencial:

« No, este no es todo nuestro potencial. Sabemos de lo que somos capaces. Podemos jugar un mejor fútbol».

Cabe recordar que la selección de Uzbekistán terminó su primera Copa del Mundo con tres derrotas en la fase de grupos y una diferencia de goles de 2:11 Esperamos que esta amarga experiencia para Abbosbek y sus compañeros sirva de lección y motivación para los próximos Mundiales.

Abbosbek FayzullayevUzbekistán
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Cristiano Ronaldo Jr llega a Estados Unidos para apoyar a su padreCristiano Ronaldo Jr llega a Estados Unidos para apoyar a su padreHoy, 14:15Mundial 2026. RD Congo — Uzbekistán 3:1 (vea los goles)Mundial 2026. RD Congo — Uzbekistán 3:1 (vea los goles)Hoy, 14:00Jude Bellingham salva a Inglaterra: el equipo de Thomas Tuchel termina primero de grupoJude Bellingham salva a Inglaterra: el equipo de Thomas Tuchel termina primero de grupoHoy, 13:38Jude Bellingham y Harry Kane: Inglaterra vence a PanamáJude Bellingham y Harry Kane: Inglaterra vence a PanamáHoy, 13:37Lionel Messi bate un récord mundial: Argentina termina la fase de grupos con puntaje perfectoLionel Messi bate un récord mundial: Argentina termina la fase de grupos con puntaje perfectoHoy, 13:10Gary Neville critica a Inglaterra: Solo Jude Bellingham está en formaGary Neville critica a Inglaterra: Solo Jude Bellingham está en formaHoy, 12:18
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev