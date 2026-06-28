Fayzullayev: «No es todo nuestro potencial, podemos jugar mejor»

El extremo de la selección nacional de Uzbekistán, Abbosbek Fayzullayev, compartió sus reflexiones tras la decepcionante participación en la Copa del Mundo. El jugador, autor del primer gol histórico de su país en el Mundial, no ocultó su insatisfacción por terminar el torneo sin sumar puntos.

« Jugar el Mundial no es suficiente »

Ante la pregunta sobre si se había cumplido el sueño de participar en la competición, Abbosbek respondió con firmeza:

« Jugamos la Copa del Mundo, pero eso no es suficiente. Quiero ganar. No lo logramos. Ahora estoy muy cansado. Espero que nos clasifiquemos para el próximo Mundial y que allí consigamos victorias».

« No era toda nuestra fuerza »

Fayzullayev destacó que la verdadera fuerza del equipo es mucho mayor y que, a pesar de las derrotas, la plantilla posee un gran potencial:

« No, este no es todo nuestro potencial. Sabemos de lo que somos capaces. Podemos jugar un mejor fútbol».

Cabe recordar que la selección de Uzbekistán terminó su primera Copa del Mundo con tres derrotas en la fase de grupos y una diferencia de goles de 2:11 Esperamos que esta amarga experiencia para Abbosbek y sus compañeros sirva de lección y motivación para los próximos Mundiales.