China Eastern Airlines moderniza su flota: contrato masivo con Airbus

China Eastern Airlines, una de las aerolíneas más grandes de China, ha firmado un acuerdo estratégico con Airbus para modernizar su flota de aviones de largo alcance. La compañía ha decidido adquirir 25 aviones de fuselaje ancho A330neo, un paso importante para aumentar su competitividad en el mercado aeronáutico regional. Así lo informa Ixbt.com.

Según la información publicada en la Bolsa de Shanghái, el valor de catálogo total de este acuerdo es de aproximadamente 9.500 millones de dólares. Sin embargo, como señala ixbt.com, se espera que la suma final sea considerablemente menor debido a los descuentos tradicionales aplicados a los pedidos a gran escala. La entrega de las nuevas aeronaves está programada entre 2029 y 2033.

Rutas internacionales y estrategia de renovación de flota

China Eastern Airlines planea utilizar los nuevos A330neo para ampliar su red de rutas internacionales, abrir nuevas trayectorias y aumentar la frecuencia de los vuelos actuales. Esto otorga una ventaja estratégica a la compañía en un momento en que el turismo global y los viajes de negocios se recuperan tras las restricciones de la pandemia.

Actualmente, la aerolínea opera 28 A330-200 y 24 A330-300 de generaciones anteriores. Para cuando comiencen las entregas de los nuevos aviones, la edad promedio de estas aeronaves superará los 15 años. Por lo tanto, la transición al modelo A330neo no solo renueva la flota, sino que también permite mejorar la eficiencia de combustible y reducir los costos operativos.

Una nueva etapa de la cooperación con Airbus

Este pedido representa el segundo gran acuerdo de China Eastern Airlines con Airbus este año. En marzo, la aerolínea había firmado un contrato para la compra de 101 aviones de la familia A320neo. El valor de catálogo de aquel contrato fue de 15.800 millones de dólares, con entregas previstas entre 2028 y 2032.

De este modo, en pocos meses, la aerolínea china ha pedido un total de 126 aviones a Airbus. El valor de catálogo total de estos contratos se acerca a los 25.000 millones de dólares. Esto se evalúa como uno de los ciclos de renovación de flota más grandes en la historia de la aviación civil de China.

Estas inversiones a gran escala demuestran el rápido crecimiento del mercado aeronáutico chino. China Eastern apuesta por tecnologías modernas, ecológicas y eficientes, planeando retirar al menos 53 antiguos modelos A320 de su flota. Esto no solo aumentará la comodidad de los pasajeros, sino que fortalecerá la posición de la empresa en la competencia de la industria aeronáutica global.