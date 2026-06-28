Dentro del gigante tecnológico surcoreano Samsung, se están llevando a cabo intensas negociaciones sobre la elección del processeur para la nueva generación de flagships. La división System LSI ha presentado una oferta comercial sin precedentes a la división móvil (MX) con el objetivo de implementar más ampliamente los chips Exynos 2700 en la serie Galaxy S27. Esto es lo que informa ixbt.com, basándose en datos del reconocido insider Schrodinger. Sobre esto, Ixbt.com informa .

El objetivo principal es reducir la dependencia de Samsung de los chips de Qualcomm y popularizar sus propios desarrollos. Para ello, la dirección de System LSI ha expresado su disposición a suministrar el Exynos 2700 a un precio incluso más bajo que el modelo Exynos 2600 actual. Esta estrategia podría no solo intensificar la competencia interna, sino también reducir el costo de producción del producto final.

Como condición principal de las negociaciones, la división System LSI exige un aumento del volumen de pedidos de al menos un 40 %. Si se llega a un acuerdo, una gran parte de los dispositivos de la serie Galaxy S27 estará equipada con los propios procesadores de Samsung. Se espera que esto sea una gran victoria para la empresa, tanto económica como tecnológicamente.

Cambios inesperados para los modelos Ultra y Pro

Hasta ahora, Samsung había utilizado principalmente chips Snapdragon en sus flagships de más alto nivel, especialmente en los modelos Ultra. Sin embargo, según la nueva estrategia, la plataforma Exynos 2700 podría instalarse incluso en el Galaxy S27 Ultra o en los nuevos modelos Galaxy S27 Pro previstos. Esto causará naturalmente debates entre los usuarios, ya que la serie Ultra se asocia tradicionalmente con el rendimiento más alto.

Por el momento, no se ha tomado una decisión final. La dirección de Samsung está analizando varios factores importantes. En primer lugar, se revisarán los resultados de las pruebas de los chips Exynos 2700 y su eficiencia energética. Asimismo, es fundamental que la capacidad de producción de la empresa pueda cumplir con un pedido de tal magnitud con calidad.

Teniendo en cuenta que los flagships de Samsung se venden oficialmente principalmente con procesadores Exynos en el mercado de Uzbekistán, estos cambios son muy relevantes para los consumidores locales. Si los nuevos chips resultan ser tan económicos y eficientes como se espera, esto podría estabilizar el precio minorista de los smartphones o ampliar aún más sus capacidades técnicas.

Cabe mencionar que el insider Schrodinger (Phone Futurist), quien difundió esta noticia, ya había predicho con precisión las especificaciones del Samsung Galaxy S26 Plus y ganó confianza con su información sobre el concepto del iPhone 20. Por ello, los expertos toman en serio esta "guerra interna" en torno al Exynos 2700.