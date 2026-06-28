Cristiano Ronaldo Jr llega a Estados Unidos para apoyar a su padre

El capitán de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, contó con el apoyo familiar antes de un importante encuentro de la Copa del Mundo. El hijo mayor del futbolista, Cristiano Ronaldo Jr, y su pareja Georgina Rodríguez llegaron a Miami para seguir en directo desde el estadio el último partido de fase de grupos contra Colombia. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En este encuentro, Ronaldo Jr, de 16 años, apareció con la emblemática camiseta número 7 de su padre. Muchos expertos y aficionados ven esto como una señal de que la futura estrella de la selección portuguesa se convertirá en el heredero de su padre. Cabe destacar que Georgina y los niños se perdieron los dos primeros partidos de Portugal contra la RD Congo y Uzbekistán.

Celebración familiar y motivo del retraso

La llegada tardía de Georgina Rodríguez a Estados Unidos no fue casualidad, sino que estuvo ligada a un evento familiar importante. Organizó una fastuosa fiesta por los 16 años de Cristiano Ronaldo Jr. El evento incluyó un banquete junto a la piscina y actuaciones de un conjunto de mariachis, e incluso el pastel de cumpleaños fue original: hecho totalmente de donuts.

Según informa Goal.com, Georgina expresó su amor por su hijo en las redes sociales, destacando que, sin importar cuánto crezca, siempre será el hijo querido de la familia. Actualmente, el pequeño Ronaldo, que ya mide casi 2 metros, aspira a encontrar su lugar en el fútbol profesional.

Estrella del futuro y el sueño del padre

Cristiano Ronaldo Jr ya ha logrado superar a su padre en número de trofeos en categorías juveniles, contando con tres títulos de campeón. Cristiano Ronaldo mencionó la gran meta de su hijo en sus entrevistas: "Mi hijo me dice: 'Papá, aguanta unos años más, quiero jugar contigo en el campo' ".

Aunque el partido contra Colombia en Miami terminó en un empate sin goles, se espera que la familia de Ronaldo permanezca con el equipo hasta el final del torneo. La selección de Portugal quedó segunda en el grupo K y ahora enfrentará una dura prueba en la fase de eliminación directa.

En la siguiente ronda, Portugal espera un partido de octavos de final en Toronto contra la selección de Croacia, liderada por Luka Modric. En este enfrentamiento, que atrae la mirada de todo el mundo, Ronaldo y sus compañeros buscan la victoria para continuar su camino hacia el campeonato.