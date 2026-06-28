La compañía SpaceX, fundada por Elon Musk, ha alcanzado una nueva etapa en la construcción de una infraestructura masiva para Starship, el sistema de cohetes más grande de la historia de la humanidad. En la plataforma de lanzamiento LC-37 en Cabo Cañaveral, Florida, se han instalado con éxito las tres primeras secciones de la gigante torre llamada Mechazilla. Este proyecto tiene una importancia estratégica, no solo por su complejidad técnica, sino por su capacidad de cambiar radicalmente el ritmo de la exploración espacial. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Nuevos detalles y fotografías del proceso de construcción fueron publicados por la reconocida observadora Julia Bergeron. Según su información, SpaceX está demostrando un ritmo mucho más rápido que su principal competidor, Blue Origin. Por ejemplo, los trabajos en el Vertical Refurbishment Facility y la plataforma LC-36 de la empresa de Jeff Bezos avanzan mucho más lento, y se espera que su plena operatividad no llegue hasta 2026.

La grúa más potente del mundo entra en funcionamiento

Para el ensamblaje de esta estructura colosal, se ha movilizado la grúa de orugas más potente del mundo, la Liebherr LR 13000 de Alemania. Según el medio ixbt.com, esta grúa tiene una capacidad de carga de hasta 3000 toneladas, siendo el único medio técnico capaz de instalar con precisión las pesadas estructuras metálicas de la torre Mechazilla. La altura y solidez de la torre deben permitir no solo el lanzamiento del cohete Starship, sino también «atraparlo» en el aire durante su regreso.

La plataforma SLC-37, donde se llevan a cabo las obras, tiene una rica historia. En su momento, aquí se lanzaron los cohetes Saturn IB del famoso programa Apollo de la NASA y, posteriormente, los cohetes transportadores Delta IV. Ahora, este lugar histórico está siendo totalmente reconstruido para las necesidades de la cosmonáutica moderna y se está convirtiendo en dos plataformas de lanzamiento de Starship.

76 vuelos al año: planes y objetivos

Según el plan de SpaceX, una vez que el nuevo complejo de Cabo Cañaveral esté plenamente operativo, permitirá realizar hasta 76 vuelos por año. Esta cifra se considera un resultado revolucionario en el campo del transporte de carga y pasajeros al espacio. Este proyecto no solo sirve a fines comerciales, sino que también apoya la seguridad nacional de EE. UU. y el programa Artemis de la NASA para la colonización de la Luna.

Actualmente, SpaceX ha obtenido todos los permisos necesarios y ha acelerado las obras de construcción. El sistema Starship es visto como la herramienta principal para volar a Marte y convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. La construcción de la torre Mechazilla es una de las partes más importantes de este noble objetivo.

Este proceso también es interesante para los entusiastas del espacio en Uzbekistán, ya que sistemas económicos y reutilizables como Starship influirán directamente en la reducción del precio de los satélites y la expansión de la cobertura de internet global (Starlink). La carrera tecnológica continúa y SpaceX, por ahora, mantiene un liderazgo claro.