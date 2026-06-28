Jude Bellingham salva a Inglaterra: el equipo de Thomas Tuchel termina primero de grupo

Al finalizar la fase de grupos de la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, la selección de Inglaterra logró una victoria por 2-0 sobre Panamá, asegurando el liderato del grupo L. Aunque el resultado sea positivo, el juego de los pupilos de Thomas Tuchel genera numerosas dudas entre expertos y aficionados. A pesar de un desempeño pesado y algo monótono, la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, volvió a rescatar a su equipo de una situación complicada. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La primera parte del encuentro, disputado en el estadio MetLife de Nueva Jersey, fue bastante complicada para los ingleses. Con dificultades para romper la defensa de Panamá, Inglaterra intentó atacar principalmente por el centro, pero sin éxito. Los centros desde las bandas carecieron de precisión. Esta situación aumentó la preocupación de los aficionados tras el empate sin goles contra Ghana.

El destino del partido se decidió en una jugada a balón parado. Tras un córner ejecutado por Bukayo Saka, Jude Bellingham demostró su calidad. Reaccionando más rápido que el defensa, estiró la pierna al máximo para enviar el balón a la red. Este gol aportó libertad y confianza al juego de Inglaterra.

El tándem Bellingham y Harry Kane

Tras una racha sin goles, el capitán Harry Kane también apareció. Jude Bellingham brilló no solo como goleador, sino también como asistente. Tras recibir un pase de Nico O'Reilly, distrajo a los defensores rivales y realizó un pase preciso dentro del área. Harry Kane aprovechó la oportunidad para poner el marcador 2-0.

Según escribe Goal.com, la selección inglesa depende actualmente por completo de la calidad individual de Bellingham. Fue él quien también guio al equipo hacia la victoria en el partido contra Croacia. En la entrevista posterior al encuentro, Thomas Tuchel admitió que el juego del equipo ha sido pesado, pero destacó que estas victorias sufridas serán útiles en la fase de eliminatorias.

"Como entrenador, sé muy bien lo que hace falta para ganar en partidos así. Que los encuentros sean difíciles no es un problema para nosotros; al contrario, esto fortalece al equipo antes de las siguientes etapas", afirmó el técnico alemán. Asimismo, valoró positivamente la influencia de Bellingham y Kane, añadiendo que los resultados esperados de ellos siempre serán altos.

Al quedar primera de grupo, la selección de Inglaterra pasó al lado relativamente "más fácil" del cuadro del torneo. Ahora, el objetivo principal del equipo de Tuchel es llegar a la final que se disputará el 19 de julio. No obstante, el nivel general de juego y los problemas defensivos, especialmente las lesiones de los laterales derechos, siguen generando preocupación.