Lionel Messi bate un récord mundial: Argentina termina la fase de grupos con puntaje perfecto

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, registró un nuevo hito único en la historia del fútbol durante el último partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 contra Jordania. En el encuentro disputado en el estadio de Dallas, los vigentes campeones vencieron 3-1, avanzando a la fase de eliminación directa con el puntaje máximo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según Goal.com, el director técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, decidió dar descanso a los jugadores titulares ya que el equipo había asegurado su pase a los playoffs anticipadamente. Por ello, Lionel Messi comenzó el partido en el banquillo. A pesar de la rotación en el equipo argentino, dominaron ampliamente la primera mitad. Giovani Lo Celso, quien se perdió el mundial de 2022 por lesión, abrió el marcador de tiro libre, y posteriormente Lautaro Martinez convirtió un penalti para poner el marcador 2-0.

Récord histórico: siete partidos, siete goles

Lionel Messi, quien ingresó al campo en el minuto 60, continuó su racha de récords. En el minuto 80, el delantero de 39 años ejecutó magistralmente un tiro libre, convirtiéndose en el primer futbolista en la historia de las Copas del Mundo en anotar en siete partidos consecutivos. Este resultado es una marca sin precedentes que ningún jugador ha logrado jamás en la historia del fútbol mundial.

Este gol elevó el total de anotaciones de Messi en Copas del Mundo a 19. De esta manera, consolidó aún más su lugar como el máximo goleador histórico del torneo. Actualmente, ha superado considerablemente a Miroslav Klose y Kylian Mbappe, con 16 goles cada uno, y a la leyenda brasileña Ronaldo Nazario, con 15 goles.

Asimismo, Lionel Messi asumió el liderato en la carrera por la Bota de Oro de la presente Copa del Mundo 2026. Actualmente cuenta con 6 goles, superando por más de dos tantos a sus perseguidores más cercanos: Vinicius Junior, Ousmane Dembele, Kylian Mbappe y Erling Haaland.

Después del partido, Lionel Messi celebró la victoria en sus redes sociales, destacando la unidad del equipo. "Otra victoria para cerrar la fase de grupos. Seguimos juntos...", escribió el capitán de la selección argentina a sus seguidores.

La selección argentina se convirtió en uno de los pocos equipos, junto con México y Francia, en terminar la fase de grupos con un rendimiento del 100%. Ahora, la "Albiceleste" se prepara para los octavos de final en su camino a defender el título mundial. El extraordinario estado deportivo de Messi despierta grandes esperanzas entre los aficionados de que Argentina conquiste nuevamente la medalla de oro.