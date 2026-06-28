Messi deja a todos atrás: el mejor jugador de la fase de grupos

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Messi deja a todos atrás: el mejor jugador de la fase de grupos

Lionel Messi ha vuelto a dejar atrás a sus jóvenes rivales. La estrella argentina de 39 años obtuvo la calificación más alta en la fase de grupos del Mundial 2026, superando a jugadores como Haaland, Mbappe y Vinicius.

Pero la superioridad de Messi no se limitó al ranking: su cantidad de goles también está sorprendiendo a todos.

La elección de WhoScored: Messi en primer lugar

El portal estadístico WhoScored nombró al capitán de la selección argentina, Lionel Messi, como el mejor jugador de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

Messi disputó tres encuentros, marcó 6 goles y obtuvo un promedio de 8,92 puntos .

A sus 39 años, Messi sigue siendo el jugador mejor valorado del mundial.

Haaland y Mbappe también quedaron atrás

El ranking de los mejores jugadores de la fase de grupos quedó de la siguiente manera:

Posición

Jugador

Selección

Calificación

1

Lionel Messi

Argentina

8,92

2

Erling Haaland

Noruega

8,87

3

Kylian Mbappe

Francia

8,33

4

Vinicius Junior

Brasil

8,29

5

Ousmane Dembele

Francia

8,16

Es evidente que Haaland estuvo muy cerca de Messi, pero la estrella argentina mantuvo el primer puesto.

Marcó incluso entrando desde el banquillo

Messi no comenzó como titular en el partido contra Jordania en la última jornada de la fase de grupos.

Entró al campo en la segunda mitad y marcó un hermoso gol de tiro libre, contribuyendo a la victoria de Argentina por 3-1.

Este gol fue el sexto de Messi en el torneo.

También lidera la carrera de goleadores

Actualmente, Lionel Messi también ocupa el primer lugar en la tabla de goleadores del Mundial 2026.

Un resultado así a los 39 años demuestra una vez más por qué es reconocido como uno de los más grandes de la historia del fútbol.

¿Crees que Messi podrá llevar a Argentina al campeonato en este mundial? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los amantes del fútbol.

Lionel MessiArgentinaErling HaalandKylian MbappéVinícius Júnior
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Shuhrat Razzakov
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