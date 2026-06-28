Más de 1 430 muertos tras un fuerte terremoto en Venezuela

El 24 de junio, Venezuela sufrió dos fuertes sacudidas sísmicas en menos de un minuto. Sus magnitudes fueron de 7,2 y 7,5. Según los últimos datos, más de 1 430 personas han muerto y cerca de 68 900 han desaparecido.

Los grupos de búsqueda y rescate trabajan día y noche para encontrar personas bajo los edificios derrumbados. Los primeros tres días se consideran el periodo decisivo, aunque es posible encontrar sobrevivientes más tarde si contaban con suministros necesarios.

La ayuda internacional también está llegando. Especialistas, personal médico y equipo técnico han sido trasladados a Venezuela en 17 vuelos.