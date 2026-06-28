Mensajes secretos de hace 400 años revelan los misterios de los mogoles

En la época en que aparecían los primeros periódicos en Europa, el Imperio mogol también contaba con su propio sistema de información perfeccionado. A partir de finales del siglo XVI, cientos de escribas, representantes especiales y redactores elaboraron « akhbarat » (informaciones) boletines diarios. En ellos se registraban los acontecimientos políticos de la corte, las campañas militares, los nombramientos, los asuntos financieros, la administración local e incluso diversos rumores.

Estos documentos escritos en persa constituían la red de información del Imperio mogol. Cada día, cientos, posiblemente miles de copias eran enviadas desde el centro del imperio a diversas provincias, y algunas se leían en voz alta ante los funcionarios locales. De este modo, los sucesos del centro llegaban rápidamente hasta las regiones más remotas del país.

Munis D. Faruqi, historiador de la Universidad de California (Berkeley), comenzó en 2007 el estudio profundo de la colección « Akhbar-i Darbar-i Mualla » (« Boletines de la Alta Corte ») conservada en los archivos de la India y Gran Bretaña. Analizando más de 6.500 páginas de documentos custodiados en la Biblioteca Nacional de Calcuta, el experto logró reconstruir la vida de príncipes, generales, funcionarios, mujeres de la corte y otras figuras importantes a través de decenas de miles de notas.

Los resultados de la investigación llevaron a revisar muchas percepciones sobre la era de Aurangzeb, quien gobernó en el siglo XVII. Por ejemplo, el experto señala que en los archivos hay muy pocas pruebas que confirmen plenamente las ideas extendidas sobre las coerciones religiosas masivas durante el mandato de Aurangzeb. Asimismo, se descubrió que la influencia política de las mujeres y los eunucos en la corte era mucho mayor de lo que se pensaba anteriormente.

Especialmente, el nombre de la hija de Aurangzeb, Zinat-un-Nissa apareciendo repetidamente en los archivos, sorprendió a los investigadores. Mientras que antes había muy poca información sobre ella, los nuevos documentos la muestran como uno de los apoyos políticos más confiables del soberano. Según el experto, ella desempeñó un papel crucial en el mantenimiento del poder de Aurangzeb en su vejez.

Gran parte de los archivos se conservan hoy en día en Londres, Calcuta, Bikaner y Sitamauda. La colección más rica se encuentra en la Biblioteca Nacional de Calcuta, que consta de 21 volúmenes dedicados al reinado de Aurangzeb. Los historiadores suponen que podrían existir documentos similares en colecciones privadas.

Faruqi afirma que estudiar estos archivos no es fácil. Los documentos no tienen índice, y encontrar la información necesaria entre decenas de miles de entradas es como «buscar una aguja en un pajar». Sin embargo, son precisamente estas fuentes las que muestran detalladamente cómo se gobernaba el Imperio mogol, cómo se tomaban las decisiones y cómo se difundía la información.

El experto destaca que estos archivos representan un patrimonio histórico único que aún no ha sido estudiado en su totalidad. Sobre su base se podrían crear decenas de nuevos libros e investigaciones científicas. Estos manuscritos demuestran que el Imperio mogol poseía un sistema de información muy avanzado para su época y que aún quedan muchos secretos por descubrir sobre su historia.