Per agotado es rescatado de los escombros de un terremoto

Durante las labores de búsqueda y rescate tras un fuerte terremoto en Caracas, un perro agotado fue encontrado con vida bajo los escombros.

Se informó que solo la cabeza del animal, atrapado bajo muros derrumbados, era visible desde el exterior. Los rescatistas primero le dieron agua y luego lograron extraerlo con cuidado. En los videos se observa que el perro rescatado temblaba violentamente.

Este suceso se volvió viral en las redes sociales, provocando la empatía y los elogios de muchos usuarios. Muchos reconocen las acciones abnegadas de los rescatistas.

Según los últimos datos, el número de fallecidos a causa del terremoto ha llegado a 235 personas. Las labores de búsqueda y rescate continúan con el fin de localizar a más sobrevivientes bajo los escombros.