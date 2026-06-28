Tensiones en la selección brasileña: la polémica entre Davide Ancelotti y Neymar

Tras una victoria convincente contra Escocia en la fase de grupos de la Copa del Mundo, surgió un escándalo inesperado en el campamento de la selección brasileña. Un video que muestra la reacción de Davide Ancelotti, hijo y asistente del entrenador Carlo Ancelotti, cuando Neymar ingresaba al campo, ha generado intensos debates en las redes sociales. Muchos lo interpretan como un desacuerdo interno. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el encuentro contra Escocia, que terminó con una victoria por 3-0, Neymar se preparaba para entrar desde el banquillo. En ese preciso instante, las cámaras captaron a Davide Ancelotti negando con la cabeza con gesto de desaprobación. Según Goal.com, estas imágenes han despertado dudas entre aficionados y expertos sudamericanos sobre la actitud del cuerpo técnico hacia el astro futbolista.

La inclusión de Neymar en la convocatoria ya había causado controversia antes del inicio del torneo. Específicamente, el hecho de que Joao Pedro, jugador del Chelsea, quedara fuera del Mundial debido a la convocatoria del experimentado delantero fue criticado por la afición brasileña. La situación con Davide Ancelotti echó más leña al fuego.

Reacción y presión sobre la familia

La situación llegó al punto en que la familia de Davide fue blanco de ataques insultantes por parte de usuarios de internet. Su esposa, Ana Galocha, publicó un comunicado a través de Instagram defendiendo a su marido, asegurando que las imágenes fueron sacadas de contexto y no reflejan la realidad.

"Están interpretando la imagen de una manera que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Por eso, desde esta mañana estoy recibiendo innumerables insultos. Deseamos más que nadie que Brasil gane", escribió Galocha en su página. La familia del entrenador intenta explicar que el gesto no era contra el jugador, sino una reacción a otra situación del juego.

El esperado regreso de Neymar

A pesar de todo el ruido, este encuentro tuvo una importancia histórica para Neymar, de 34 años. Puso fin a una ausencia de 981 días en la selección nacional debido a una grave lesión de rodilla (ACL) y el posterior proceso de recuperación. El delantero estrella, que entró en el minuto 76, no pudo contener las lágrimas tras el partido.

Aunque no se encuentra en su mejor estado físico, logró demostrar su calidad en el corto tiempo que estuvo en el campo. Su centro desde el córner y su disparo hacia la portería pusieron en aprietos al portero escocés, lo que demuestra que Neymar sigue siendo una pieza importante en los planes de Carlo Ancelotti.

En esta Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, Canadá y México, Brasil ha tomado el liderato del Grupo C. Ahora el equipo debe centrar su atención en la fase de eliminatorias, aunque sigue siendo incierto cuánto afectarán los rumores sobre Davide Ancelotti al ambiente interno del equipo.