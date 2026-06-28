Lionel Messi bate un nuevo récord: Argentina vence a Jordania en la Copa del Mundo

·58·Deportes
Lionel Messi bate un nuevo récord: Argentina vence a Jordania en la Copa del Mundo

El legendario delantero de la selección argentina, Lionel Messi, regaló un nuevo momento mágico en el encuentro contra Jordania (3:1) en el marco de la Copa del Mundo. El astro del Inter Miami, que ingresó desde el banquillo, ejecutó con maestría un tiro libre, asegurando no solo la victoria de su equipo, sino también rompiendo varios récords en la historia del torneo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El delantero de 37 años, que entró en la segunda mitad, no necesitó mucho tiempo para demostrar su calidad. El portero de la selección de Jordania, Yazeed Abulaila, mantuvo una barrera humana durante casi un minuto, esperando un potente disparo con la pierna izquierda de Messi. Sin embargo, Lionel Messi tomó una decisión inesperada, colocando el balón raso al ángulo izquierdo de la portería, dejando al guardameta congelado.

Resultados históricos y nuevos récords

Según Goal.com, este gol es el gol número 19 de Lionel Messi en las fases finales de las Copas del Mundo. Con este resultado, consolida su récord como el máximo goleador histórico del torneo. Asimismo, Messi se convierte en el primer futbolista de la historia en anotar en siete Copas del Mundo consecutivas.

Curiosamente, este es el segundo gol de Messi de tiro libre en Copas del Mundo. Tuvo su primer éxito de este tipo en el mundial de Brasil 2014 contra la selección de Nigeria. En el actual torneo de 2026, ya ha logrado anotar 6 goles y lidera la tabla de goleadores.

Para los aficionados al fútbol uzbekos, este resultado también es digno de atención. A pesar de su edad, Lionel Messi demuestra que sigue rindiendo a un nivel altísimo y que su precisión en jugadas a balón parado sigue siendo inigualable en el mundo. Su actuación en Dallas dejó asombrados a los miles de aficionados reunidos en el estadio.

Tras finalizar la fase de grupos, la selección argentina avanzó a la fase de eliminación directa. Ahora, los actuales campeones se enfrentarán en octavos de final al equipo sorpresa del torneo: Cabo Verde. Este duelo tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, el actual hogar de Messi.

La selección argentina aspira a conquistar su tercer trofeo internacional importante consecutivo. Los integrantes del equipo subrayan la necesidad de tomarse en serio a cualquier rival, ya que en la fase de playoffs no hay lugar para errores. La extraordinaria forma deportiva de Lionel Messi aumenta aún más la confianza de los aficionados en la defensa del título de campeón.

Lionel MessiArgentinaCopa del MundoRécordFútbol
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Jude Bellingham sobre Harry Kane: Es el mejor jugador de nuestra historiaJude Bellingham sobre Harry Kane: Es el mejor jugador de nuestra historiaHoy, 16:12Lionel Messi sorprende con su decisión: el capitán argentino bate otro récordLionel Messi sorprende con su decisión: el capitán argentino bate otro récordHoy, 15:34Messi deja a todos atrás: el mejor jugador de la fase de gruposMessi deja a todos atrás: el mejor jugador de la fase de gruposHoy, 15:14Tensiones en la selección brasileña: la polémica entre Davide Ancelotti y NeymarTensiones en la selección brasileña: la polémica entre Davide Ancelotti y NeymarHoy, 15:12Fayzullayev: «No es todo nuestro potencial, podemos jugar mejor»Fayzullayev: «No es todo nuestro potencial, podemos jugar mejor»Hoy, 14:20Cristiano Ronaldo Jr llega a Estados Unidos para apoyar a su padreCristiano Ronaldo Jr llega a Estados Unidos para apoyar a su padreHoy, 14:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev