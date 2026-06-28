El legendario delantero de la selección argentina, Lionel Messi, regaló un nuevo momento mágico en el encuentro contra Jordania (3:1) en el marco de la Copa del Mundo. El astro del Inter Miami, que ingresó desde el banquillo, ejecutó con maestría un tiro libre, asegurando no solo la victoria de su equipo, sino también rompiendo varios récords en la historia del torneo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El delantero de 37 años, que entró en la segunda mitad, no necesitó mucho tiempo para demostrar su calidad. El portero de la selección de Jordania, Yazeed Abulaila, mantuvo una barrera humana durante casi un minuto, esperando un potente disparo con la pierna izquierda de Messi. Sin embargo, Lionel Messi tomó una decisión inesperada, colocando el balón raso al ángulo izquierdo de la portería, dejando al guardameta congelado.

Resultados históricos y nuevos récords

Según Goal.com, este gol es el gol número 19 de Lionel Messi en las fases finales de las Copas del Mundo. Con este resultado, consolida su récord como el máximo goleador histórico del torneo. Asimismo, Messi se convierte en el primer futbolista de la historia en anotar en siete Copas del Mundo consecutivas.

Curiosamente, este es el segundo gol de Messi de tiro libre en Copas del Mundo. Tuvo su primer éxito de este tipo en el mundial de Brasil 2014 contra la selección de Nigeria. En el actual torneo de 2026, ya ha logrado anotar 6 goles y lidera la tabla de goleadores.

Para los aficionados al fútbol uzbekos, este resultado también es digno de atención. A pesar de su edad, Lionel Messi demuestra que sigue rindiendo a un nivel altísimo y que su precisión en jugadas a balón parado sigue siendo inigualable en el mundo. Su actuación en Dallas dejó asombrados a los miles de aficionados reunidos en el estadio.

Tras finalizar la fase de grupos, la selección argentina avanzó a la fase de eliminación directa. Ahora, los actuales campeones se enfrentarán en octavos de final al equipo sorpresa del torneo: Cabo Verde. Este duelo tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, el actual hogar de Messi.

La selección argentina aspira a conquistar su tercer trofeo internacional importante consecutivo. Los integrantes del equipo subrayan la necesidad de tomarse en serio a cualquier rival, ya que en la fase de playoffs no hay lugar para errores. La extraordinaria forma deportiva de Lionel Messi aumenta aún más la confianza de los aficionados en la defensa del título de campeón.