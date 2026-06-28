Científicos desarrollan tecnología para obtener materiales cuánticos a partir de polvo de diamante económico

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Científicos desarrollan tecnología para obtener materiales cuánticos a partir de polvo de diamante económico

Científicos de Australia y Japón se preparan para dar un paso revolucionario en el campo de las tecnologías cuánticas. Especialistas de la Universidad de Melbourne, la agencia científica CSIRO de Australia y el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Cuántica (QST) de Japón han iniciado un proyecto para convertir polvo de diamante común y económico en materiales cuánticos de alta eficiencia. Esta iniciativa no es solo una novedad científica, sino una acción estratégica destinada a reducir drásticamente los costes de producción de componentes cuánticos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia .

Los diamantes especiales, considerados el núcleo de los dispositivos cuánticos, contienen defectos llamados «centros nitrógeno-vacante» (centros NV). Se trata de un defecto de red cristalina creado artificialmente, donde un átomo de nitrógeno sustituye a un átomo de carbono y se crea un espacio vacío (vacante) a su lado. Tales estructuras son esenciales para los sensores cuánticos que permiten medir campos magnéticos y eléctricos, así como la temperatura, con una precisión extremadamente alta.

De materia prima económica a alta tecnología

Actualmente, la producción de diamantes cuánticos de calidad es un proceso extremadamente complejo y costoso. Los investigadores proponen utilizar polvo de diamante, común y económico en la industria, en lugar de cristales completos. Si los científicos logran preservar las propiedades cuánticas en este polvo, el precio de los componentes para sensores cuánticos y sistemas de computación podría reducirse varias veces.

La primera fase del proyecto prevé mejorar la estabilidad y calidad de los nanocristales de diamante. Los científicos trabajan en situar los centros NV lo más cerca posible de la superficie de las partículas. Esto es fundamental para aumentar la sensibilidad de los futuros sensores. Posteriormente, los especialistas del CSIRO probarán la durabilidad de estos materiales en condiciones reales.

Se espera que el éxito de esta investigación tenga un gran impacto no solo en los círculos científicos, sino también en el mercado tecnológico global. Según Ixbt.com, Australia aspira a crear su propia base independiente de producción de materiales cuánticos mediante esta tecnología, reduciendo la dependencia de proveedores extranjeros.

La democratización del coste de los materiales cuánticos iniciará una nueva era en la medicina, la geología y los sistemas de navegación. Por ejemplo, mediante sensores cuánticos ultrasensibles, surgirá la posibilidad de detectar los cambios más mínimos en el cuerpo humano o minerales subterráneos con una precisión sin precedentes. Este proyecto es una base fundamental para sacar las tecnologías cuánticas de los laboratorios y aplicarlas a la vida cotidiana.

DiamanteTecnologías CuánticasCienciaAustraliaJapón
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Abror Shuhratov
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