El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, tomó una decisión sorprendente en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 contra Jordania (3:1), demostrando una vez más su espíritu colectivo. A diferencia de las estrellas que suelen luchar por cada minuto y buscan mejorar sus estadísticas personales, Lionel Messi prefirió comenzar el encuentro desde el banquillo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El director técnico de la selección, Lionel Scaloni, reveló en rueda de prensa tras el partido que esta decisión fue tomada directamente por el jugador. Según Goal.com, el delantero de 39 años priorizó que sus compañeros tuvieran ritmo de juego y mantener la armonía del grupo antes de la fase decisiva del torneo por encima de sus propios registros.

Pasos constantes hacia los récords

Aunque Lionel Messi entró al campo recién al minuto 60, logró convertirse en el héroe del encuentro. En el minuto 80, ejecutó con precisión un tiro libre con su estilo característico, asegurando el resultado. Con este gol, Lionel Messi hizo historia al convertirse en el primer futbolista en anotar en ocho partidos consecutivos de Mundiales.

Gracias a este logro, su total de goles en Copas del Mundo alcanzó los 19. Actualmente mantiene el liderazgo, superando a goleadores legendarios como Kylian Mbappe y Miroslav Klose. Como señaló Lionel Scaloni, Lionel Messi podría haber reforzado su estatus jugando los 90 minutos, pero eligió velar por los intereses del equipo.

Cautela antes de los play-offs

La selección argentina terminó la fase de grupos con un resultado perfecto, siendo uno de los pocos equipos, junto a Francia y México, que ganó todos sus partidos grupales. El entrenador también aprovechó el duelo contra Jordania para realizar experimentos tácticos. Específicamente, el centrocampista Exequiel Palacios fue probado como carrilero derecho, con el objetivo de dar descanso a los titulares y evitar lesiones.

Ahora, los vigentes campeones esperan el duelo contra la selección de Cabo Verde en los 1/32 de final. Antes del partido, que se disputará el 7 de julio, Lionel Scaloni pidió no caer en el exceso de confianza. Según sus palabras, los representantes africanos han demostrado ser un equipo peligroso al resistir dignamente ante rivales fuertes como España, Uruguay y Arabia Saudita.

Para los aficionados al fútbol en Uzbekistán, cada paso de Lionel Messi y la selección argentina despierta un gran interés. En este campeonato, que se espera sea el último gran torneo de la leyenda del fútbol mundial, cada gol y récord tiene una importancia histórica. Lionel Messi sigue escribiendo su nombre con letras de oro, no solo por sus goles, sino también por sus cualidades de liderazgo.