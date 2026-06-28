Harry Kane bate el récord de la selección de Inglaterra: la reacción de Gary Lineker

El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, logró un resultado histórico durante la victoria sobre Panamá, superando el récord de 36 años de Gary Lineker en goles marcados en mundiales. El delantero del Bayern Munich anotó en el minuto 67, marcando su undécimo gol en copas del mundo y convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del fútbol de su país. Así lo informa el portal Goal.com.

Este momento histórico fue seguido por el legendario Gary Lineker, quien anotó un total de 10 goles en los torneos de 1986 y 1990, durante su programa "The Rest is Football". Según Goal.com, el hecho de que su récord de tantos años fuera superado provocó momentos llenos de bromas y debates interesantes en vivo.

Broma entre Lineker y Micah Richards

Micah Richards, exdefensa del Manchester City que estaba en el set con Lineker, no dejó pasar la oportunidad de burlarse de su colega. Inmediatamente después del gol, Richards ironizó: «¡Harry, te quiero! Gary ya no está, ya no es actual, se ha vuelto innecesario». En respuesta, Lineker pidió a su colega que «se callara» con palabras bruscas pero humorísticas, e incluso cortó la conexión remota de Richards mediante el mando a distancia.

A pesar de ello, Lineker, de 65 años, expresó sus sentimientos sinceros sobre su sucesor. «Muchas gracias a Harry, lo felicito sinceramente. Cuarenta años es mucho tiempo, ya me estaba aburriendo de este récord. Estoy muy feliz de que haya sido precisamente Harry Kane quien lo haya superado», afirmó el legendario delantero.

Después del partido, Harry Kane también reveló que se puso en contacto con su predecesor y le envió un mensaje bromista. «Lo siento Gary, ahora te llevo un gol de ventaja», escribió Kane. El capitán añadió que considera a Lineker uno de los mejores delanteros de la historia de Inglaterra y que es un orgullo superar su marca.

Este logro no es solo un récord personal para Harry Kane, sino que también tiene una importancia significativa para el fútbol inglés. Actualmente, Kane sigue consolidando su posición como el máximo goleador de todos los tiempos con la selección. Su eficacia en los mundiales sirve de base para el éxito futuro del equipo en los próximos torneos internacionales.