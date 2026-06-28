Cannavaro responde a las críticas tras el partido contra la RD Congo

El seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, opinó sobre su equipo tras la derrota por 1-3 contra la República Democrática del Congo.

El entrenador afirmó que Uzbekistán comenzó bien el encuentro y pudo haber convertido una de las oportunidades creadas en la primera parte. Sin embargo, los errores cometidos tras el descanso influyeron en el destino del partido.

Cannavaro se negó a criticar a los futbolistas. Destacó que los miembros del equipo dieron todo de sí en el campo y lucharon hasta el final.

«Los jugadores hicieron todo lo posible. No estoy descontento con ellos y estoy orgulloso de mi equipo», dijo Cannavaro.

La selección de Uzbekistán terminó su debut en la Copa del Mundo con tres derrotas y no logró salir de la fase de grupos. Cannavaro afirmó que considera este torneo como una gran experiencia para los jugadores y una base para futuros resultados.