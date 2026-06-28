Cannavaro responde a las críticas tras el partido contra la RD Congo

·149·Deportes
Cannavaro responde a las críticas tras el partido contra la RD Congo

El seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, opinó sobre su equipo tras la derrota por 1-3 contra la República Democrática del Congo.

El entrenador afirmó que Uzbekistán comenzó bien el encuentro y pudo haber convertido una de las oportunidades creadas en la primera parte. Sin embargo, los errores cometidos tras el descanso influyeron en el destino del partido.

Cannavaro se negó a criticar a los futbolistas. Destacó que los miembros del equipo dieron todo de sí en el campo y lucharon hasta el final.

«Los jugadores hicieron todo lo posible. No estoy descontento con ellos y estoy orgulloso de mi equipo», dijo Cannavaro.

La selección de Uzbekistán terminó su debut en la Copa del Mundo con tres derrotas y no logró salir de la fase de grupos. Cannavaro afirmó que considera este torneo como una gran experiencia para los jugadores y una base para futuros resultados.

UzbekistánRD CongoFabio CannavaroCopa del MundoSelección Nacional
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Arsenal tendría que pagar 100 millones de libras por el fichaje de Morgan RogersEl Arsenal tendría que pagar 100 millones de libras por el fichaje de Morgan RogersHoy, 18:53¿Lamine Yamal aún no es una estrella real?: Leyenda argentina pone condición al joven talento¿Lamine Yamal aún no es una estrella real?: Leyenda argentina pone condición al joven talentoHoy, 18:36¿Cuánto dinero recibirá la selección de Uzbekistán de la FIFA?¿Cuánto dinero recibirá la selección de Uzbekistán de la FIFA?Hoy, 18:33Harry Kane bate el récord de la selección de Inglaterra: la reacción de Gary LinekerHarry Kane bate el récord de la selección de Inglaterra: la reacción de Gary LinekerHoy, 18:19CM-2026: Rostov felicita a Shomurodov por su gol históricoCM-2026: Rostov felicita a Shomurodov por su gol históricoHoy, 18:19Abbosbek Fayzullayev hace historia dos veces en el MundialAbbosbek Fayzullayev hace historia dos veces en el MundialHoy, 18:11
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo tras el partido contra Uzbekistán: «Sentí como si me hubiera retirado del fútbol»
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Cristiano Ronaldo se pronuncia antes del partido contra Uzbekistán
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Un famoso psíquico predice el ganador de la próxima Copa del Mundo
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Manchester City escribe sobre el partido de Husanov contra Canadá
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Predicción inesperada de expertos rusos para Uzbekistán – Colombia
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Las lágrimas de Abduqodir Husanov muestran el camino que recorre la selección
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
Niños uzbekos se convierten en campeones del mundo en Varsovia
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev
El Liverpool pone su radar en Abbosbek Fayzullayev