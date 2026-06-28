¿Lamine Yamal aún no es una estrella real?: Leyenda argentina pone condición al joven talento

Aunque la joven estrella de la selección española y del FC Barcelona, Lamine Yamal, está causando un gran impacto en el mundo del fútbol, los expertos evalúan su nivel con cautela. En particular, la leyenda del fútbol argentino Mario Kempes señaló que el extremo de 17 años aún no ha alcanzado el estatus de superestrella real y le impuso una exigencia seria. Según Kempes, el verdadero valor de un futbolista no se define por sus partidos en el club, sino por su rendimiento en el torneo más prestigioso: la Copa del Mundo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Campeón del mundo de 1978, Mario Kempes señaló en una entrevista con Goal.com que Lamine Yamal ya ha demostrado su habilidad en el FC Barcelona, pero que la presión en el escenario internacional es completamente diferente. Según la leyenda argentina, hay una gran diferencia entre los encuentros de La Liga y la Copa del Mundo, basada en un sistema de eliminatorias corto e implacable. Instó al joven talento a destacar precisamente en el mundial para unirse a los grandes como Lionel Messi.

La Copa del Mundo: el verdadero campo de prueba

Según Kempes, los partidos en el club a menudo pueden ocultar las deficiencias de un jugador, ya que allí el mecanismo colectivo se forma durante años. "Tiene que demostrar que es una superestrella. Lo vimos en el FC Barcelona, ahora veremos de qué es capaz en la Copa del Mundo. Es ahí donde se revela el verdadero valor de los grandes futbolistas", destacó el exdelantero. En su opinión, la responsabilidad con la selección nacional exige cualidades de liderazgo del jugador.

Al mismo tiempo, el especialista se refirió al estado actual de la selección española. Para Kempes, aunque Lamine Yamal pueda convertirse en el pilar principal del equipo en el futuro, en este momento el "corazón" del equipo de Luis de la Fuente es otro futbolista. Reconoció específicamente que Pedri es la figura principal que sostiene las riendas del juego y marca el ritmo en el campo.

No solo Kempes, sino otros entrenadores reconocidos tienen una opinión positiva sobre el potencial de Lamine Yamal. Por ejemplo, Ralf Rangnick sugirió que si el joven extremo evita las lesiones y continúa trabajando en sí mismo, podría alcanzar el nivel de Lionel Messi. Sin embargo, para veteranos experimentados como Kempes, el talento por sí solo no es suficiente; consideran la estabilidad y la victoria en torneos del más alto nivel como el criterio principal.

Actualmente, la selección española avanza con éxito en los torneos internacionales, pero aún existen dudas sobre la eficacia de su línea de ataque. Aunque Lamine Yamal se destacó en la fase de grupos, se espera más de él en los partidos decisivos. Esta declaración de la leyenda argentina es un desafío particular para el joven futbolista y, sin duda, definirá su lugar en la jerarquía del fútbol mundial.