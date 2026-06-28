Abbosbek Fayzullayev hace historia dos veces en el Mundial

El primer resultado de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa del Mundo no fue favorable. Sin embargo, en este mundial histórico, surgió un futbolista que no solo se convirtió en el jugador más brillante de nuestro equipo, sino que también dejó su nombre en las crónicas del fútbol mundial.

Hablamos de Abbosbek Fayzullayev, de 22 años. Participó directamente en los dos goles de Uzbekistán en el mundial, siendo el jugador más efectivo de la selección.

El primer gol de Uzbekistán en la Copa del Mundo

Fayzullayev marcó en la portería contraria en el encuentro contra Colombia, en el famoso estadio Azteca.

Este gol quedó registrado como el primer gol de la selección nacional de Uzbekistán en la historia de las Copas del Mundo.

Abbosbek Fayzullayev se convirtió en el primer futbolista uzbeko en marcar en un Mundial.

Este gol tuvo una importancia especial no solo para nuestro fútbol nacional, sino también para las estadísticas de las Copas del Mundo.

Un récord inusual con una estatura de 167 centímetros

Fayzullayev anotó el gol contra Colombia de cabeza. Con ello, estableció el récord del jugador más bajo en marcar de cabeza en las Copas del Mundo del siglo XXI.

La estatura de Abbosbek es de 167 centímetros.

Esto demostró una vez más su buen posicionamiento en el campo, su capacidad de anticipación y su habilidad para imponerse a los rivales.

También contribuyó al supergol de Shomurodov

En la tercera jornada de la fase de grupos, Uzbekistán se enfrentó a la RD Congo.

En este duelo, Eldor Shomurodov marcó un hermoso gol. La jugada comenzó con un magnífico pase de Abbosbek Fayzullayev.

De este modo, Fayzullayev:

marcó un gol histórico contra Colombia;

dio una asistencia contra la RD Congo;

participó en los dos goles contabilizados de Uzbekistán en el mundial.

El jugador más efectivo de la selección

A pesar de que el resultado general de Uzbekistán no fue positivo, Abbosbek demostró sus capacidades a un alto nivel.

Su velocidad, técnica, visión de juego y acciones en situaciones decisivas llamaron la atención de aficionados y especialistas.

Por ello, Fayzullayev fue reconocido como el jugador más efectivo de Uzbekistán en el Mundial 2026.

Resultados de Abbosbek con la selección

El futbolista de 22 años ha registrado hasta ahora con la selección nacional de Uzbekistán:

Indicador Resultado Partidos 35 Goles 9 Goles en el Mundial 2026 1 Asistencias en el Mundial 2026 1

Abbosbek Fayzullayev logró dos hitos históricos en su primer mundial. Ahora, su brillante juego podría atraer aún más la atención de los clubes europeos.

¿Crees que Abbosbek Fayzullayev fue el mejor jugador de Uzbekistán en el Mundial 2026? Deja tu opinión en los comentarios y envía el artículo a los aficionados al fútbol.