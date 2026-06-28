Mundial 2026. Eldor Shomurodov: « El factor psicológico fue determinante»

El debut histórico de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa del Mundo despertó un gran interés no solo en nuestro país, sino también en el extranjero. En particular, el prestigioso medio ruso « Sport-Express » realizó una entrevista exclusiva con el capitán de nuestra selección, quien concluyó su participación en el torneo, Eldor Shomurodov .

A continuación, presentamos la transcripción de dicha entrevista.

«Cuando vamos ganando, empiezan los errores»

— Fabio Cannavaro dijo que al equipo le faltó experiencia, especialmente en la segunda parte, al pasar inesperadamente a pases largos. ¿Fue así realmente?

— Sí, por supuesto. Aquí el factor psicológico fue determinante. Cuando vas ganando, quieres evitar encajar un gol y mantener la ventaja a toda costa. Por eso empiezan los errores. No pudimos controlar bien el balón y creo que el rival nos castigó por ello.

— ¿Tocó el balón Abbosbek Fayzullaev en la jugada de la asistencia?

— Él mismo dijo que lo tocó. Espero que la asistencia se le anote a él.

«Un gol en el Mundial se recuerda toda la vida»

— ¿Qué importancia tiene para usted haber marcado en la Copa del Mundo?

— Por supuesto, es importante para mí. Al final, uno recuerda toda la vida un gol marcado en un Mundial. Hubiera sido aún mejor si hubiéramos ganado.

— Después del partido contra Portugal (0:5), ¿cambió la camiseta con alguien?

— No. En ese momento no tenía ánimos de cambiar la camiseta con nadie.

El nivel aportado por Cannavaro al equipo

— ¿Qué pudo aportar Cannavaro al equipo?

— Muchas cosas positivas. No las enumeraré una a una. No tuvimos tiempo suficiente para asimilar todas sus ideas. Pero desde el punto de vista profesional, les enseñó mucho a los jugadores y mostró qué tipo de futbolista hay que ser para jugar a un alto nivel.

— ¿Quiere decir algo a las personas que contribuyeron a su carrera en Rusia?

— Quiero dar las gracias a todos los que nos animaron y nos apoyaron. Saludos y gratitud para todos.