Un combatiente uzbeko fue abatido a tiros en la provincia siria de Idlib. Según fuentes locales, Syriahr informó.

Se ha informado que el incidente ocurrió en el distrito de Al-Fua. Personas desconocidas abrieron fuego contra el vehículo en movimiento del combatiente uzbeko. Como resultado del ataque armado, murió en el lugar de los hechos. Actualmente, las autoridades pertinentes están llevando a cabo investigaciones. Aún no se ha anunciado oficialmente quién llevó a cabo el ataque ni cuáles fueron sus motivos.

Según las fuentes, la persona fallecida formaba parte de las «Brigadas Rojas» dentro del grupo «Hayat Tahrir al-Sham» (HTS), que opera en Siria.

Cabe recordar que a finales de noviembre de 2024, rebeldes armados, principalmente combatientes del HTS, lanzaron una ofensiva militar a gran escala en el norte de Siria. En poco tiempo, tomaron el control de la provincia de Idlib, la ciudad de Alepo y varias zonas de las provincias de Hama y Homs. Más tarde, también entraron en la capital, Damasco. Tras estos eventos, se informó que el expresidente sirio Bashar al-Assad se trasladó a Rusia con su familia.

En 2025, el líder del grupo «Hayat Tahrir al-Sham», Ahmad al-Sharaa (Abu Muhammad al-Julani), fue declarado presidente interino del país. Durante ese año, las fuerzas de seguridad sirias llevaron a cabo varias redadas especiales en Idlib y sus alrededores contra combatientes extranjeros, incluidos ciudadanos uzbekos.

En particular, en junio de 2025, el instructor militar Ayyub, conocido bajo el alias de Abu Dujan al-Uzbeki, fue detenido por las fuerzas de seguridad. Tras su arresto, se informó que fue trasladado a un lugar desconocido.

Asimismo, a finales de agosto, como resultado de otra operación especial realizada en el distrito de Al-Qusur, fue capturado otro combatiente uzbeko conocido como Islam al-Uzbeki. Según las fuentes, la operación se ejecutó tras obtener información precisa sobre su ubicación.

Además, el 3 de septiembre, las fuerzas de seguridad sirias llevaron a cabo una operación para eliminar una célula de ISIS en el distrito de Haram, ubicado al oeste de la provincia de Idlib. Se informó que entre los detenidos durante la operación había combatientes provenientes de Irak y Uzbekistán.

Este último incidente demuestra una vez más que la situación de seguridad en el norte de Siria, con la participación de grupos armados y combatientes extranjeros, sigue siendo compleja. Actualmente, la investigación sobre el asesinato del combatiente uzbeko continúa.