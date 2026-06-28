La mujer que dice que Trump es su padre ahora solicita un encuentro

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La mujer que dice que Trump es su padre ahora solicita un encuentro

En Turquía, una mujer que afirma ser la hija biológica del presidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a captar la atención del público. Esta vez, ha expresado su deseo de reunirse personalmente con Trump a través de una solicitud oficial enviada a la embajada de EE. UU.

Se informó que Nejla Özmen, ciudadana turca, desea conversar cara a cara con el presidente estadounidense, ya que se espera que visite Turquía los días 7 y 8 de julio con motivo de la cumbre de la OTAN.

Según la mujer, su objetivo principal es reunirse, aunque sea una sola vez, con la persona que considera su padre. Subrayó que no hay ningún interés financiero detrás de esta petición.

Cabe recordar que en 2021, Nejla Özmen ya había afirmado que Donald Trump era su padre biológico y había acudido a los tribunales para solicitar una prueba de paternidad. Según ella, su madre conoció al empresario estadounidense en el extranjero antes de quedar embarazada.

Asimismo, la mujer ha solicitado en varias ocasiones la realización de pruebas de ADN. Sin embargo, hasta la fecha, no ha presentado ninguna prueba oficial que confirme sus alegaciones.

Hasta el momento, ni Donald Trump ni sus representantes han hecho declaraciones públicas sobre estas afirmaciones. Los tribunales turcos tampoco han emitido una decisión oficial que confirme o desmienta esta demanda.

Donald TrumpNejla ÖzmenTurquíaOTAN
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Kamola Shuhratova
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