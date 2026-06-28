El Arsenal tendría que pagar 100 millones de libras por el fichaje de Morgan Rogers

El Arsenal, actual contendiente de la Premier League inglesa, tiene la intención de fichar al centrocampista del Aston Villa, Morgan Rogers, pero el club londinense se ha topado con un obstáculo financiero inesperado. Aunque el cuerpo técnico dirigido por Mikel Arteta ha señalado a este talentoso futbolista como su objetivo principal para reforzar la plantilla, el club de Birmingham exige una suma astronómica por su líder. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Según la información difundida por Football.london, la directiva del Aston Villa no está dispuesta a dejar marchar al internacional inglés de 23 años por menos de 100 millones de libras esterlinas (aproximadamente 132 millones de dólares). Se espera que un precio tan elevado sea un verdadero desafío para el Arsenal, ya que el club planeaba invertir una gran cantidad de fondos para renovar la plantilla tras sus dificultades en la Champions League.

¿Por qué el Aston Villa exige una suma tan alta?

El contrato actual de Morgan Rogers con el Aston Villa es válido hasta junio de 2031. Esto otorga al club una ventaja en las negociaciones y no los obliga a vender a su estrella. Según Alan Hutton, exdefensa del equipo de Unai Emery, Rogers es el "corazón" del equipo y su traspaso debería realizarse a cambio de una cifra récord.

"Si el Villa lo vendiera, yo fijaría el precio en 100 millones de libras. En primer lugar, no quiero venderlo. Es un activo inmenso para el club y una parte integral del juego colectivo. Emery lo aprecia mucho, Rogers puede jugar en varias posiciones y es el vínculo principal que une el centro del campo con el ataque", destacó Hutton en una entrevista con PariuriX.

Mikel Arteta valora positivamente la capacidad de Rogers para conducir el balón entre líneas. La temporada pasada, el futbolista destacó por su polivalencia: puede actuar con la misma eficacia como un clásico número 10 o por la banda izquierda. Se espera que sea precisamente esta creatividad la que lleve el juego del Arsenal a un nuevo nivel.

Según Goal.com, el club londinense podría considerar la opción de vender a algunos de sus jugadores estrella para concretar este fichaje. Dado que una compra de 100 millones de libras afectaría claramente el cumplimiento de las normas del fair play financiero. Andrea Berta, quien gestiona actualmente la estrategia de fichajes del equipo, deberá tomar la decisión final al respecto.

La contribución de Rogers fue inestimable para que el Aston Villa consiguiera el pase a la Champions League la temporada pasada. Sus regates y su visión de juego proporcionaron una gran ventaja al equipo en ataque. Si el Arsenal concreta este traspaso, podría convertirse en una de las compras más caras de la historia del club.