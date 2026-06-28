¿Cuánto dinero recibirá la selección de Uzbekistán de la FIFA?

Aunque la selección nacional de Uzbekistán no logró avanzar a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo, se espera que reciba aproximadamente 12,5 millones de dólares de la FIFA por su participación en el torneo.

De esta cantidad, 10 millones de dólares corresponden a la recompensa por participar en la competición. Los 2,5 millones restantes se asignan para cubrir la preparación del equipo, gastos de viaje, logística y otras gestiones organizativas.

Estos fondos podrán utilizarse posteriormente para financiar las actividades de la selección nacional, mejorar la infraestructura futbolística y preparar las próximas competiciones internacionales.