La empresa china Loongson Technology ha presentado oficialmente su procesador de servidor de nueva generación: el modelo Loongson 3C3000. Este chip está orientado a la creación de sistemas de servidor económicos y eficientes, destinados a infraestructuras corporativas y tareas generales. La característica principal de este nuevo desarrollo es su alta eficiencia energética y su arquitectura nacional. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El procesador Loongson 3C3000 está construido sobre la arquitectura de 64 bits LoongArch propiedad de la empresa. Cuenta con 16 núcleos físicos, con capacidad para procesar 16 flujos de datos simultáneamente. La frecuencia de funcionamiento del dispositivo oscila entre 1,5 y 1,8 GHz. Según ixbt.com, cada núcleo soporta instrucciones vectoriales de 128 bits, lo que aumenta la precisión de los procesos de cálculo.

Especificaciones técnicas y eficiencia energética

El fabricante destaca que el nuevo chip es una solución ideal para servidores de archivos, plataformas web y gestión de bases de datos. Aunque el modelo 3C3000 ofrece un rendimiento similar a la versión 3C5000 anterior, se propone como una opción asequible para tareas empresariales cotidianas en lugar de para AI o cálculos ultra complejos.

El sistema de memoria caché del procesador también es notable: cada núcleo tiene 64 KB de caché L1 de instrucciones y 64 KB de caché L1 de datos, mientras que el tamaño total de la caché L2 es de 16 MB. El controlador de memoria soporta el estándar DDR4-2400 de doble canal con función de corrección de errores (ECC). Además, el sistema cuenta con 32 líneas de interfaz PCIe, lo que garantiza una comunicación rápida con los dispositivos externos.

Uno de los aspectos más importantes es el consumo de energía. El Loongson 3C3000 consume solo 40 W en modo de funcionamiento normal (a una frecuencia de 1,5 GHz). Este es un indicador muy bajo para los procesadores de servidor modernos. Gracias al control dinámico de frecuencia y a la tecnología de apagado de bloques no utilizados, el consumo de energía disminuye aún más durante los periodos de baja carga.

Posicionamiento en el mercado y perspectivas

El nuevo procesador permite combinar dos chips en un solo sistema a través del bus Loongson Coherent Link (LCL). Esto abre la puerta a la creación de soluciones de servidor flexibles para pequeñas y medianas empresas. Aunque el precio exacto del dispositivo no ha sido anunciado, se espera que sea suministrado principalmente a fabricantes de equipos de servidor y grandes clientes corporativos.

Estos pasos tecnológicos de China están destinados a reducir la dependencia de gigantes como Intel y AMD en el mercado global. Para mercados en desarrollo como Uzbekistán, estas soluciones de servidor asequibles y eficientes podrían ser una alternativa interesante para la modernización de la infraestructura IT en el futuro.