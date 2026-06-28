El antiguo club de la Premier League rusa Rostov ha felicitado oficialmente al delantero de la selección nacional de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, por su exitoso gol en la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

El experimentado delantero de 30 años anotó el último gol de su equipo en el tercer partido de la fase de grupos contra la República Democrática del Congo (1:3).

Felicitaciones sinceras de su antiguo club

El servicio de prensa del club Rostov, recordando a su antiguo jugador, publicó el siguiente mensaje afectuoso en las redes sociales:

«¡Felicitamos a nuestro amigo y exdelantero del Rostov, Eldor Shomurodov, por su gol en la Copa del Mundo!»

De Rostov hacia los grandes de Europa

La exitosa carrera de Eldor Shomurodov en el fútbol profesional y en Europa está estrechamente ligada a este club:

2017–2020: Brilló en el Rostov, convirtiéndose en uno de los delanteros más peligrosos del campeonato ruso.

Serie A italiana: Tras sus brillantes actuaciones en Rusia, saltó a Italia, donde defendió los colores del Genoa, Spezia, Cagliari y el famoso AS Roma.

Nuevos éxitos y rumores de traspaso en Turquía

Actualmente, nuestro talentoso goleador es miembro del club turco Istanbul Başakşehir Tras haber sido uno de los máximos goleadores de la Süper Lig turca la temporada pasada, Shomurodov vuelve a estar en el centro de atención.

Varios grandes clubes turcos están llevando a cabo negociaciones activas para fichar al delantero uzbeko. Es natural que su gol en el Mundial aumente aún más su valor en el mercado internacional.