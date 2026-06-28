Airbus comienza el desarrollo de un avión de nueva generación para reemplazar al A320

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Airbus comienza el desarrollo de un avión de nueva generación para reemplazar al A320

Airbus, una de las corporaciones aeronáuticas más grandes del mundo, ha confirmado oficialmente que ha comenzado a trabajar en un nuevo modelo para reemplazar su familia de aviones A320, la más popular y exitosa. Se espera que este proyecto cambie el equilibrio de fuerzas en el mercado de la aviación y lleve la eficiencia del transporte de pasajeros a un nuevo nivel. Así lo informa Ixbt.com.

En una entrevista con Aviation Week, el director general de Airbus, Guillaume Faury, anunció que el proceso de desarrollo del nuevo avión de fuselaje estrecho comenzará en 2030. Este proyecto, denominado internamente eAction, está previsto para entrar en servicio comercial en la segunda mitad de la década de 2030. Esto indica que la era de los modelos A320neo, considerados actualmente como el «caballo de batalla» de la aviación mundial, llegará gradualmente a su fin.

Abandono de los motores de hidrógeno

Una de las novedades más importantes del proyecto es que Airbus ha desistido de la idea de utilizar combustible de hidrógeno en sus aviones de pasajeros de serie. Anteriormente, la empresa tenía grandes esperanzas en las tecnologías ecológicas de hidrógeno, pero en la situación actual se ha determinado que este enfoque no es viable. Según Guillaume Faury, esta decisión se debe no solo a las complejidades del diseño del avión, sino también a la falta de la infraestructura necesaria.

La producción de hidrógeno, la falta de un sistema de suministro y las incertidumbres en las normativas aeronáuticas internacionales obligaron a los ingenieros de Airbus a volver a la vía de la mejora gradual de las tecnologías existentes. Ahora, el enfoque principal se centrará en mejorar la aerodinámica y crear motores tradicionales pero ultraeficientes.

Innovaciones tecnológicas y el motor CFM RISE

Una de las direcciones más prometedoras que se están considerando para la nueva plataforma son los motores Open Fan CFM RISE. Esta tecnología permite reducir significativamente el consumo de combustible en comparación con los motores turbofan actuales. Actualmente, este motor se encuentra en fase de pruebas y su eficiencia podría definir el éxito del nuevo avión.

Además, Airbus podría abandonar el enfoque tradicional y no ofrecer la opción de dos tipos de motores diferentes para un mismo avión. Si solo un fabricante logra crear una unidad de potencia que cumpla con los requisitos, el nuevo avión estará equipado únicamente con ese tipo de motor. Esto serviría para simplificar el proceso de producción y reducir los costes.

La producción del A320neo no se detendrá tras la salida al mercado del nuevo modelo; ambas generaciones se ensamblarán en paralelo durante un tiempo. Airbus está considerando la posibilidad de ensamblar los nuevos aviones no solo en sus fábricas europeas (Toulouse y Hamburgo), sino también en sus plantas de EE. UU. y China. Para los transportistas regionales como Uzbekistán, esto significa la oportunidad de contar con aeronaves más económicas y modernas en el futuro.

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Abror Shuhratov
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