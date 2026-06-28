Shomurodov revela una dura verdad: «En el Mundial vimos un nivel completamente distinto»

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Shomurodov revela una dura verdad: «En el Mundial vimos un nivel completamente distinto»

La primera participación de la selección nacional de Uzbekistán en la Copa del Mundo no terminó como se esperaba. El equipo perdió todos sus encuentros en la fase de grupos y abandonó el torneo prematuramente.

Eldor Shomurodov, quien anotó un gol en el Mundial, habló abiertamente sobre sus difíciles emociones tras los partidos, lo que le faltó al equipo y cómo estas derrotas serán una lección para el futuro.

«El gol fue bonito, pero no ayudó»

El gol de Shomurodov en la Copa del Mundo brindó alegría a los aficionados. Sin embargo, el propio capitán evaluó la situación con frialdad.

«El gol fue bonito, pero no nos ayudó. Lamentablemente, no pudimos lograr la victoria ni siquiera en un solo partido».

El delantero señaló que el equipo ganó una gran experiencia en la competición. Ahora, los aspectos que deben trabajarse han quedado mucho más claros.

¿Por qué Uzbekistán no logró resultados?

Shomurodov afirmó que el fracaso de la selección no puede explicarse por un solo factor.

En su opinión, para tener éxito en una Copa del Mundo:

  • la técnica por sí sola no es suficiente;

  • la preparación física debe ser muy alta;

  • el pressing y el control del balón deben ser sólidos;

  • se requiere una alta velocidad de acción en cada línea.

«No basta con ser mejor que los demás en un solo aspecto. Hay que ser fuerte en todos los sentidos».

«En el campo todo es diferente»

Los futbolistas uzbekos confiaban en poder hacer algo contra rivales fuertes como Colombia y Portugal. Pero una vez comenzados los encuentros, se sintió que el ritmo y la presión en el Mundial eran totalmente distintos.

Shomurodov mencionó que, a este nivel, cualquier pérdida de balón o un solo error en el pressing se castiga inmediatamente.

«Cuando llegas al Mundial, tienes la confianza de que puedes lograr algo. Pero en el campo todo es diferente. Es otro nivel».

¿Cuál es la principal ventaja de los equipos africanos?

Sardor expresó que los equipos africanos no se distinguen solo por su fuerza física.

Señaló que los futbolistas africanos que juegan en Europa también poseen un alto nivel de técnica, velocidad y habilidad.

Por ello, incluso en una formación defensiva profunda, pueden generar un gran peligro en el contraataque.

¿Qué aportó el Mundial al fútbol de Uzbekistán?

A pesar de los duros resultados, Shomurodov destacó que la Copa del Mundo fue beneficiosa para el fútbol uzbeko.

En su opinión, la participación en el Mundial:

  • dio una gran experiencia a los futbolistas jóvenes;

  • dio a conocer más el fútbol uzbeko al mundo;

  • atrajo la atención de los scouts europeos hacia nuestros jugadores talentosos;

  • podría impulsar que más futbolistas uzbekos lleguen a clubes europeos en el futuro.

«El fútbol uzbeko ganó con esto. Los clubes europeos han empezado a prestar atención a nuestros jóvenes talentos».

El primer Mundial de Uzbekistán terminó sin victorias. Pero como señaló Shomurodov, esta experiencia puede ser una base importante para grandes resultados en el futuro.

¿Qué cree que le faltó más a nuestra selección en la Copa del Mundo? Deje su opinión en los comentarios y envíe el artículo a los aficionados al fútbol.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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