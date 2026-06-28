Los resultados del Mundial le pasan factura a Uzbekistán

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Los resultados del Mundial le pasan factura a Uzbekistán

La selección nacional de Uzbekistán ha caído diez puestos en el ranking online de la FIFA tras tres derrotas en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. El equipo bajó del puesto 50 al 60, perdiendo un total de 49,20 puntos. En el cálculo preliminar actual, el puntaje de Uzbekistán es de 1409,73 puntos.

Uzbekistán primero perdió 1-3 contra Colombia, restando 14,25 puntos. La derrota 0-5 ante Portugal provocó la pérdida de otros 11,64 puntos. Tras el resultado de 1-3 en el último encuentro contra la RD Congo, el puntaje del equipo disminuyó otros 23,10 puntos.

Por el contrario, Colombia, primera de grupo, asciende en el ranking. El equipo logró victorias sobre Uzbekistán y la RD Congo, y empató con Portugal. Según los cálculos preliminares, los colombianos sumaron 29,07 puntos y subieron del puesto 13 al 11. Su puntuación total alcanzó los 1727,42 puntos.

Portugal registró una victoria y dos empates en el grupo. El resultado 1-1 contra la RD Congo costó al equipo 12,76 puntos, mientras que la amplia victoria sobre Uzbekistán recuperó 11,64 puntos. Tras el empate con Colombia, los puntos volvieron a disminuir. Como resultado, Portugal bajó del puesto 5 al 8 con 1766,74 puntos.

Para la RD Congo, la victoria sobre Uzbekistán supuso un gran crecimiento. El equipo africano empató con Portugal, perdió contra Colombia y venció a Uzbekistán. Tras estos resultados, la RD Congo sumó 21,05 puntos, subiendo del puesto 46 aproximadamente al 41. El equipo cuenta con 1495,48 puntos.

UzbekistánPortugalColombiaRD CongoFIFAFabio Cannavaro
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Jahongir Tursunov
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