Neymar compra un reloj de lujo de 1 millón de dólares en Nueva York

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Neymar compra un reloj de lujo de 1 millón de dólares en Nueva York

La estrella de la selección de Brasil, Neymar, continúa sorprendiendo a todos no solo por su habilidad en el campo, sino también por su gusto refinado por los artículos de lujo. El delantero, actualmente con la selección, enriqueció su colección de accesorios preciosos con una nueva pieza única durante su visita a la ciudad de Nueva York. Así lo informa Goal.com.

Según el diario Globo, Neymar aprovechó un breve descanso durante la preparación de la selección brasileña en Nueva Jersey para dirigirse a una de las boutiques más exclusivas del centro de Nueva York. El futbolista de 34 años visitó la tienda insignia de la famosa marca Jacob & Co y adquirió un reloj con un valor aproximado de 1 millón de dólares.

Esta compra confirma una vez más que Neymar es uno de los coleccionistas más importantes, no solo en el mundo del fútbol, sino también entre los entusiastas de la alta relojería. Según los cálculos de los expertos, su colección total de relojes se valora muy por encima de los 1,6 millones de libras esterlinas.

Encuentro con el fundador de la marca

Este proceso de venta no fue una compra ordinaria. Neymar fue recibido personalmente por el fundador de la marca, el famoso joyero y relojero Jacob Arabo. En videos y fotos difundidos en las redes sociales, se puede ver a la estrella brasileña conversando cordialmente con Arabo, quien fundó esta marca de lujo en 1986.

Jacob Arabo publicó una foto con el futbolista en su página de redes sociales, expresándole su gratitud. "Estamos felices de que Neymar, amigo de muchos años de nuestra marca, haya encontrado tiempo para visitar personalmente nuestra boutique de Nueva York y comprar un nuevo reloj antes de un gran torneo de verano", escribió el dueño de la marca.

Esta nueva adquisición de Neymar no es la única pieza costosa de su colección. La exestrella del FC Barcelona y del PSG ha sido vista anteriormente con tourbillons adornados con diamantes y relojes personalizados con diseños únicos. Se dice que el precio de algunos de sus relojes, tomados individualmente, supera los 1,6 millones de libras esterlinas.

Tales gastos son totalmente coherentes con sus ingresos anuales y su estilo de vida. Además de sus logros en el campo, Neymar obtiene ingresos masivos a través de colaboraciones con marcas globales. Aunque actualmente centra su atención en el éxito internacional con la selección de Brasil, ha demostrado que no escatima tiempo ni dinero para sus intereses personales.

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