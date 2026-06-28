¿Cómo fue el primer Mundial de las selecciones asiáticas?

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¿Cómo fue el primer Mundial de las selecciones asiáticas?

Las primeras participaciones de las selecciones asiáticas en la Copa del Mundo fueron, en muchos casos, difíciles. Según las estadísticas, ocho de las 12 selecciones asiáticas que debutaron en el Mundial terminaron la fase de grupos sin sumar ningún punto.

Corea del Sur, en su primera participación en 1954, perdió sus dos partidos y concedió 16 goles. Irak, Emiratos Árabes Unidos, Japón, China y Qatar también terminaron su Mundial debut con tres derrotas. En 2026, Jordania y Uzbekistán tampoco lograron sumar puntos en su primera aparición.

La diferencia de goles de Uzbekistán fue de 2:11. También cabe destacar que nuestra selección jugó en un grupo con rivales muy fuertes. La primera participación en la Copa del Mundo fue, para muchos equipos, un periodo para ganar experiencia y prepararse para las siguientes etapas.

Tabla estadística que refleja los resultados de las selecciones asiáticas en las Copas del Mundo.
AsiaCopa del MundoCorea del SurJordaniaSelección NacionalUzbekistán
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Jahongir Tursunov
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