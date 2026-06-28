Govee presenta el Smart Nugget Ice Maker Pro para los amantes de las bebidas

La marca Govee, consolidada en el mercado de gadgets para el hogar inteligente, ha lanzado su próximo producto innovador: la máquina de hielo Smart Nugget Ice Maker Pro. Este dispositivo está diseñado para los consumidores cansados de los cubitos de hielo comunes y que prefieren el hielo tipo "nugget", suave y masticable, como el de los restaurantes. Con un precio de 500 USD, este gadget premium promete elevar la preparación de bebidas diarias a un nivel de verdadero lujo. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

La principal ventaja del GoveeLife Smart Nugget Ice Maker Pro es su rapidez. Según el fabricante, la máquina produce los primeros trozos de hielo solo seis minutos después de encenderse. La capacidad total del dispositivo permite producir casi 27 kg (60 lb) de hielo al día. La cesta interna puede albergar 1,5 kg de hielo y el sistema se rellena automáticamente a medida que el usuario retira el hielo.

Control inteligente y capacidades remotas

Equipado con tecnologías modernas, este modelo puede controlarse remotamente a través de la aplicación GoveeHome. Esto permite al usuario iniciar el proceso de fabricación de hielo desde su escritorio o mientras regresa a casa. Por ejemplo, si se envía una orden vía smartphone antes de preparar el café matutino, el hielo fresco estará listo al llegar a la cocina. Además, es posible monitorear el nivel de llenado de la cesta en tiempo real a través de la aplicación.

El dispositivo no solo se integra con la aplicación móvil, sino también con asistentes de voz. A través de comandos de voz simples con Alexa y Google Assistant, se puede iniciar o detener la producción de hielo. Esta es una solución muy conveniente cuando se está ocupado con otras tareas en la cocina. Los ingenieros de Govee también prestaron especial atención al nivel de ruido, implementando la tecnología AI NoiseGuard.

Esta tecnología ayuda a mantener el nivel de ruido del dispositivo alrededor de los 40 dB. El sistema realiza automáticamente ciclos de descongelación (defrosting), reduciendo el ruido excesivo y asegurando un funcionamiento continuo. Aunque el dispositivo emite un ligero zumbido durante su operación, no llega a ser distractivo ni molesto en la vida diaria.

Diseño y aspectos estéticos

Otro aspecto típico de la marca Govee es su sistema de iluminación adaptable. El Smart Nugget Ice Maker Pro cuenta con luces RGB que iluminan la cesta interna. Los usuarios pueden elegir diversos colores y modos a través de la aplicación, incluyendo el modo "cyberpunk" que crea un ambiente futurista. Esto convierte al gadget no solo en un electrodoméstico, sino en un elemento interesante de la decoración interior.

Sin embargo, antes de comprar el dispositivo, es necesario prestar atención a sus dimensiones. Con una altura y anchura de aproximadamente 43 cm, esta máquina de hielo ocupa un espacio considerable en la encimera de la cocina. Con un peso superior a los 22 kg, puede resultar algo incómoda para cocinas compactas. A pesar de ello, su diseño moderno y fluido encaja en cualquier estilo de hogar contemporáneo.

En conclusión, según datos de ixbt.com, este dispositivo está destinado a personas que no se conforman con el hielo común y que prestan especial atención a la cultura de preparación de bebidas. Aunque el precio es algo elevado, la comodidad y las funciones "inteligentes" ofrecidas lo convierten en uno de los modelos más potentes de su categoría.