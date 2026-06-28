Conocidos los 16 equipos eliminados del Mundial 2026

Ha finalizado la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 y ya se conocen todas las selecciones nacionales que abandonan el torneo prematuramente.

La lista incluye equipos inesperados. Mientras algunas selecciones mantuvieron la esperanza de llegar a los play-offs hasta la última jornada, otras terminaron la competición sin puntos.

Equipos eliminados del Mundial

Las siguientes 16 selecciones se despiden de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá:

Haití

Turquía

Túnez

Jordania

Panamá

Qatar

República Checa

Curazao

Irak

Uruguay

Arabia Saudita

Nueva Zelanda

Corea del Sur

Escocia

Irán

Uzbekistán

Termina el primer Mundial de Uzbekistán

La selección nacional de Uzbekistán participó en la Copa del Mundo por primera vez en su historia.

Nuestro equipo nacional se enfrentó a Colombia, Portugal y RD Congo en la fase de grupos. Aunque los resultados no fueron los esperados, nuestros jugadores ganaron una gran experiencia.

El primer Mundial representa una nueva etapa para el fútbol de Uzbekistán y una lección importante para los resultados futuros.

Eliminaciones inesperadas

Entre los equipos eliminados se encuentran selecciones experimentadas como Uruguay, Turquía, Irán y Corea del Sur.

Especialmente, que Uruguay no lograra pasar de grupo fue una gran sorpresa para los aficionados. Irán, por su parte, mantuvo la esperanza de clasificar a los play-offs como uno de los mejores terceros hasta los últimos minutos.

Ahora comienza la lucha principal

Los equipos que superaron con éxito la fase de grupos se enfrentarán ahora en los octavos de final.

En los play-offs no hay lugar para el error: cada derrota significa la eliminación del equipo del torneo.

La Copa del Mundo 2026 comenzó el 11 de junio y continuará hasta el 19 de julio.

Argentina es la actual campeona del mundo, tras derrotar a Francia en la final del Mundial 2022.

¿Cuál cree que fue el resultado más sorprendente de los equipos eliminados en la fase de grupos? Deje su opinión en los comentarios y envíe la lista a los aficionados al fútbol.