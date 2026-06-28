Jürgen Klopp habla sobre la temporada fallida del Liverpool y el nuevo entrenador

"El exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, compartió sus reflexiones sobre la temporada 2025-26, que terminó sin éxito para el equipo bajo la dirección de Arne Slot. El técnico alemán admitió que las expectativas del club no se cumplieron y lanzó una seria advertencia al nuevo entrenador nombrado, Andoni Iraola. Según él, para lograr el éxito a largo plazo en Anfield, no solo se requiere habilidad táctica, sino también una gran dosis de suerte. Así lo informa Goal.com," en su noticia.

En una entrevista con ESPN, Klopp analizó las razones del declive en la segunda temporada de Slot. Para recordar, Arne Slot dirigió un total de 113 partidos en el Liverpool, registrando 66 victorias, 18 empates y 29 derrotas. Aunque ganó la Premier League en su temporada de debut, terminar la siguiente temporada sin trofeos provocó su salida.

"No sé exactamente qué pasó, no estoy lo suficientemente cerca del equipo para evaluar la situación. Estaba muy feliz de que fueran campeones hace un año, pero no sé qué salió mal al año siguiente. Sin duda, nadie quedó satisfecho con la temporada pasada. A pesar de ello, se clasificaron para la Champions League y eso también es un gran éxito", destacó Klopp.

Golpes psicológicos y pérdidas inesperadas

Klopp señaló que situaciones difíciles fuera del campo también afectaron los resultados del equipo. Específicamente, mencionó que el fallecimiento del delantero Diogo Jota el verano pasado fue un golpe psicológico inimaginable para el club. Después de tales eventos trágicos, recuperar el estado anterior del equipo es una tarea extremadamente difícil.

"En el Liverpool ocurrieron cosas que nadie esperaba antes de la temporada pasada. Es muy difícil lidiar con tales cosas. No sé exactamente qué pasó allí, pero la temporada pasada quedó atrás y ahora deben mirar hacia el futuro", dice el exentrenador.

Cabe recordar que Arne Slot tuvo que trabajar bajo la inmensa sombra de Jürgen Klopp, quien dirigió al equipo desde 2015 hasta 2024 y ganó 8 trofeos importantes, incluyendo la Champions League y la Premier League. Ahora, la directiva del club ha nombrado a Andoni Iraola para devolver al equipo a la cima.

El nuevo entrenador y el factor suerte

Andoni Iraola llegó a Merseyside tras una exitosa trayectoria en el Bournemouth. En su antiguo club, registró 48 victorias, 38 empates y 41 derrotas en 127 partidos. Aunque Klopp no duda de la capacidad del nuevo entrenador, recordó las complejidades particulares de trabajar en Anfield.

"Ahora el equipo tiene un nuevo entrenador, Andoni Iraola. Él también es un excelente técnico, al igual que Arne Slot, pero todo tiene que encajar. Para trabajar juntos durante mucho tiempo y mostrar resultados, el entrenador también debe tener suerte", concluyó Klopp.

Actualmente, los aficionados del Liverpool esperan que el equipo se recupere bajo el mando del nuevo entrenador y vuelva a luchar por los trofeos. La tarea principal de Iraola será no solo realizar cambios tácticos, sino también estabilizar el estado psicológico del equipo.