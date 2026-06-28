Messi, Mbappé, Haaland y Vinícius en el equipo ideal del Mundial 2026

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Messi, Mbappé, Haaland y Vinícius en el equipo ideal del Mundial 2026

Tras finalizar la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, Opta ha elaborado un equipo ideal con los mejores futbolistas del torneo.

La lista incluye estrellas mundiales junto a héroes inesperados de selecciones como Cabo Verde, Ghana y Ecuador. La línea de ataque es la que más llama la atención de los aficionados.

En la portería, el héroe de Cabo Verde

Según Opta, el guardameta de Cabo Verde, Vozinha, ha sido elegido como el mejor portero de la fase de grupos.

El experimentado arquero contribuyó enormemente a la histórica clasificación de su equipo a los octavos de final con varias paradas decisivas.

La actuación de Vozinha fue fundamental para que Cabo Verde avanzara de ronda en su debut mundialista.

Nombres inesperados en la defensa

La defensa del equipo ideal quedó conformada así:

  • Marvin Senaya — Ghana;

  • Pau Cubarsí — España;

  • Diney Borges — Cabo Verde;

  • Keito Nakamura — Japón.

Este cuarteto destacó por su regularidad, seguridad en los duelos y disciplina táctica durante la fase de grupos.

McKennie y Vite en el medio campo

En la línea central se encuentran el estadounidense Weston McKennie y el ecuatoriano Pedro Vite.

Jugador

Selección

Weston McKennie

EE. UU.

Pedro Vite

Ecuador

Ambos futbolistas fueron clave para dirigir el juego de sus equipos, avanzar el balón y equilibrar la defensa con el ataque.

La línea de ataque: un conjunto de estrellas

La parte más potente del equipo ideal de Opta es, sin duda, la delantera.

En ella figuran los siguientes jugadores:

  • Lionel Messi — Argentina;

  • Vinícius Júnior — Brasil;

  • Kylian Mbappé — Francia;

  • Erling Haaland — Noruega.

Este cuarteto registró los mejores números en goles, asistencias e impacto en el juego durante la fase de grupos.

Tener a Messi, Mbappé, Haaland y Vinícius en un mismo once es la mayor intriga de este equipo ideal.

Equipo ideal de Opta

Portero: Vozinha.

Defensas: Marvin Senaya, Pau Cubarsí, Diney Borges, Keito Nakamura.

Centrocampistas: Weston McKennie, Pedro Vite.

Delanteros: Lionel Messi, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Erling Haaland.

Argentina defiende su corona

Cabe recordar que la actual campeona del mundo es la selección de Argentina.

En la final del Mundial 2022, el partido entre Argentina y Francia terminó 3-3 tras la prórroga. En la tanda de penaltis, los argentinos ganaron 4-2 y se consagraron campeones.

¿Quién crees que falta en el equipo ideal de Opta? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta alineación con otros aficionados al fútbol.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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