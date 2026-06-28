Micron se convierte en el nuevo Nvidia en la carrera de la IA

La empresa Micron, ubicada en el estado de Idaho, EE. UU., se ha convertido en el centro de atención del mercado financiero mundial y de los inversores de Wall Street. Esta marca, que alguna vez fue conocida solo como fabricante de pequeñas tarjetas de memoria para computadoras y smartphones, se ha convertido hoy en uno de los principales motores de la revolución de la inteligencia artificial (AI). Según los expertos, se espera que Micron repita el éxito de Nvidia en un futuro cercano en términos de valor de mercado e importancia estratégica. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Las acciones de la compañía han crecido a un ritmo sin precedentes en el último mes, un 236 %, alcanzando un precio de 1 132 dólares por acción. Para comparar, hasta mediados de 2025, los valores de la empresa se cotizaron durante mucho tiempo por debajo de los 100 dólares. Gracias a este salto brusco, Micron logró, aunque fuera por poco tiempo, superar la capitalización de mercado de gigantes tecnológicos como Meta y Tesla.

La IA y la era del "RAMageddon"

La base del éxito de Micron radica en el aumento de la demanda de centros de datos de IA. Los sistemas AI, especialmente los servidores que funcionan con chips de Nvidia, requieren varias veces más memoria que las laptops comunes. Actualmente, se observa una aguda escasez de chips de memoria DRAM y NAND en el mercado, especialmente de los módulos HBM (High-Bandwidth Memory) de alto ancho de banda. Los expertos denominan esta situación "RAMageddon" y pronostican que durará hasta 2027.

Esta escasez afecta no solo a los servidores de nivel industrial, sino también a los consumidores comunes. Debido a que gigantes como Microsoft, Amazon AWS, Google y Apple están comprando chips de memoria en grandes cantidades, fabricantes de computadoras como Dell y HP también se ven obligados a acumular reservas. Esto, a su vez, podría provocar un aumento en los precios de la electrónica de consumo, como los productos de Apple y las consolas de juegos Xbox.

Récords en indicadores financieros

El informe financiero del tercer trimestre de Micron sorprendió a los analistas. Los ingresos de la compañía se cuadruplicaron en comparación con el mismo periodo del año pasado, alcanzando los 41,45 mil millones de dólares. El beneficio neto aumentó de 1,88 mil millones a 28,2 mil millones de dólares. Tales tasas de crecimiento han convertido a Micron en el activo de AI más atractivo después de Nvidia para los inversores.

No obstante, el mercado de chips de memoria es históricamente muy volátil. El riesgo principal para fabricantes como Micron y Samsung es que la expansión de la capacidad de producción requiere mucho tiempo y fondos considerables. A menudo, la demanda del mercado cae cuando las nuevas fábricas entran en funcionamiento, lo que provoca un exceso de productos y una caída de los precios. Sin embargo, la dirección de Micron enfatiza que esta vez la situación es diferente y que la demanda generada por la AI asegurará la estabilidad a largo plazo.

Actualmente, los analistas de Wall Street pronostican que los ingresos de Micron en el cuarto trimestre estarán alrededor de los 49-51 mil millones de dólares. Si se cumplen estos indicadores, la empresa fortalecerá aún más su posición en el mercado mundial de semiconductores y se convertirá en una parte integral de la infraestructura de inteligencia artificial.