La primera misión espacial tripulada de la India podría posponerse hasta 2028

Un paso histórico dentro del programa espacial nacional de la India — la misión Gaganyaan — está enfrentando retrasos inesperados. Según V. Narayanan, presidente de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), es muy probable que el plan de enviar por primera vez astronautas indios a la órbita se posponga al menos hasta 2028. Este proyecto representa para la India no solo un logro tecnológico, sino también un paso estratégico para consolidarse entre las potencias espaciales mundiales. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según los planes iniciales, la ISRO tenía como objetivo enviar a los primeros astronautas indios al espacio para finales de 2027. Sin embargo, en una presentación reciente en Bangalore, se reveló que el calendario de la misión ha sido revisado. El cronograma actualizado indica que el primero de los tres vuelos de prueba no tripulados previstos no se llevará a cabo antes del tercer trimestre de 2027. Esto, inevitablemente, provocará que el vuelo tripulado se desplace a los años siguientes.

Cuestiones de seguridad y complejidades técnicas

Al explicar el retraso del proyecto, V. Narayanan destacó que la atención principal se centra en la seguridad de la tripulación. El programa Gaganyaan es un proyecto tecnológico extremadamente complejo que requiere el desarrollo desde cero de un cohete certificado para la vida humana y de sistemas de rescate de la tripulación en situaciones de emergencia. El jefe de la ISRO afirmó que, considerando que cualquier falla podría poner en riesgo vidas humanas, el vuelo no se realizará hasta que todos los sistemas estén completamente listos.

El programa Gaganyaan es el primer proyecto de la India para enviar personas al espacio de forma independiente. El gobierno ya ha aprobado la ampliación del programa, que incluirá no solo vuelos de prueba, sino también misiones orbitales a largo plazo. Actualmente, los ingenieros trabajan en la prueba de todos los sistemas, especialmente los módulos de soporte vital, a través de vuelos no tripulados.

Cooperación con SpaceX y determinación de los expertos indios

El jefe de la ISRO también mencionó el prestigio de los expertos indios en el ámbito internacional. En particular, ocurrió un hecho interesante durante la preparación de la Axiom Mission 4, con la participación del astronauta indio Shubhanshu Shukla, quien viajó a la Estación Espacial Internacional (ISS) en una nave de SpaceX en junio de 2025. Los expertos indios exigieron detener el vuelo tras detectar una fuga en el sistema del cohete.

Lo curioso es que los especialistas de SpaceX consideraron inicialmente que este problema era insignificante. Sin embargo, ante la firme exigencia de V. Narayanan y del director del centro de vuelos tripulados de la India, D. K. Singh, el vuelo se pospuso del 11 al 25 de junio. Las inspecciones posteriores revelaron una grieta en una de las tuberías principales del cohete. Este incidente demostró que el nivel de preparación de la escuela espacial y los expertos indios no es inferior a los estándares mundiales.

No obstante, el programa espacial interno de la India no está exento de problemas. Dos fallos consecutivos en los lanzamientos de los vehículos PSLV, considerados los cohetes de trabajo principales del país en 2025 y 2026, retrasaron ligeramente el sector. La dirección de la ISRO informó que las causas de estos accidentes han sido totalmente identificadas y que actualmente se trabaja en la puesta en servicio de los cohetes. A pesar de todos los obstáculos, el proyecto Gaganyaan sigue siendo la tarea espacial más prioritaria de la India.